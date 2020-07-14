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14.07.2020 14:24
Рубрика: Общество

Реабилитация экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять 5-10 лет

Текст: Ольга Игнатова
От 5 до 10 лет может потребоваться на восстановление экосистемы на месте ЧП в Норильске, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Сейчас ученые заявляют, что 5-10 лет. Мы ждем от них решение", - приводит слова Радионовой агентство ТАСС.

ЧП федерального масштаба произошло 29 мая. На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали как в грунт, так и в водоемы. Ущерб оценен в 148 млрд руб.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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К 3 июня, по данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной превысила норму в десятки тысяч раз.

Светлана Радионова призывает компании не дожидаться проверок, а самим устранять нарушения на всех объектах.

Глава ведомства предупредила, что если Росприроднадзор найдет у компаний такие же нарушения, которые уже встречались на типовых объектах ранее, то бизнесу не стоит ждать "ни капли сочувствия" от надзорного органа.

В регионах Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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