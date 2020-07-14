В ГИБДД показали новый прибор для инспекторов

Новые приборы для измерения освещенности дорожного покрытия поступили в ГИБДД Хакасии. Они помогут инспекторам проверить, насколько искусственное освещение соответствует требованиям безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Люксметр - это переносной прибор, работающий на основе явления фотоэлектрического эффекта. Кроме того, подразделения ГИБДД оснастили дымомерами. Эти устройства помогают определить степень дымности в отработавших газах машин с двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность - это показатель, характеризующий степень токсичности выхлопа.

Также инспекторы региона получили средства технического диагностирования шин, тормозных систем и руля. Все эти приборы выданы сотрудникам ведомства в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".