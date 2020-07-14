Новости

У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке 17:58
В России появился виртуальный ведущий новостей 17:53
Химики выяснили, в чем секрет вкуса лисичек 17:50
В Крыму составят реестр малых отелей 17:45
Легендарную "Катюшу" установили у подножия Кургана Славы под Минском 17:41
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 19:18
Рубрика: Экономика

Не учтено в расчетах

Проектную организацию обязали компенсировать стоимость ремонта квартиры
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Уникальное судебное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска - проектная организация должна оплатить ремонт квартиры в доме, построенном еще в 30-е годы прошлого века. Сумма, которую проектировщик обязан перечислить владельцу квадратных метров, - свыше 700 тысяч рублей. За что пенсионер Валерий Данилюк получит от архитекторов такие деньги?
До капремонта в трещины на стенах своей квартиры Валерий Данилюк мог разглядеть марки проезжающих автомобилей. Фото: Татьяна Кравченко До капремонта в трещины на стенах своей квартиры Валерий Данилюк мог разглядеть марки проезжающих автомобилей. Фото: Татьяна Кравченко
До капремонта в трещины на стенах своей квартиры Валерий Данилюк мог разглядеть марки проезжающих автомобилей. Фото: Татьяна Кравченко

"РГ" не раз писала о том, как в 2000-е годы дом по адресу Урицкого,17 - объект культурного наследия - на собственном фундаменте прочувствовал, что такое точечная застройка. Вплотную к нему возвели восьмиэтажку, и она "оперлась" на его фундамент. В результате стены в примыкающем к новостройке подъезде пошли такими трещинами, что в них, например, можно было разглядывать едущие по улице автомобили. В 2013 году по иску мэрии было принято решение суда о принудительном выселении жильцов ради их же блага - находиться в доме было опасно.

Фото: iStock
Москвичам предложили разбивать сады и огороды на крышах многоэтажек

Люди - в основном пенсионеры - безвозвратно теряли единственное жилье, причем жилье дорогое, в центре города. Естественно, они подняли шум, готовясь баррикадироваться в трещащем по швам подъезде.

И лишь после публикации "Идите на экспертизу" дело сдвинулось. В ней отмечалось, в частности, что реконструкции подъезда, которая, согласно распоряжению мэра Анатолия Локтя, должна была завершиться еще в 2015-м, не ведется. Что отремонтировать подъезд нельзя, а можно только выстроить заново, потратив вместо запланированных 30 миллионов рублей гораздо большую сумму. А жильцов тем временем начали упорно "уговаривать" переселиться на окраины либо продать свои квартиры по цене в два раза дешевле рыночной...

Все могло бы закончиться катастрофой, но публикации в СМИ сделал свое дело: мэрия совершила беспрецедентный по нынешним временам шаг - взяла на себя обязательства восстановить подъезд за бюджетный счет, заключив с каждым его жильцом соглашение о восстановлении жилья. Через шесть лет, к сентябрю 2019-го, подъезд отстроили заново. Бюджетам области и города это обошлось в 80 миллионов рублей.

Казалось бы, владельцы новых квадратных метров должны и себя не помнить от счастья, не то что какие-то соглашения с мэрией. Однако Валерий Данилюк, прикинув, в какую сумму обойдется ему внутренняя отделка квартиры, достал документ, где говорилось о полном восстановлении жилья, и выдвинул требования: верните все как было. Ведь на одной сантехнике разориться можно!

В ДФО не могут найти "виновных" в несанкционированном ремонте дороги

Удивленные чиновники качали головами, мол, этому народу хоть сколько добра ни делай, ему все мало... А Данилюк, чувствуя, что правда на его стороне, пошел в суд с иском.

Данилюк потребовал от мэрии выполнения обязательства по тому самому соглашению. Однако, как рассказал "РГ" юрист Павел Тури, представлявший интересы пенсионера, в процессе судебного разбирательства предмет спора изменился.

- В результате речь пошла о возмещении ущерба, причиненного третьими лицами, а не о выполнении обязательств со стороны мэрии, - говорит он. - Мэрия осталась в стороне, а стоимость ремонта Данилюку возместит Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств, где "родился" проект новостройки, уничтожившей подъезд.

В решении суда отмечается недостаточная проработка проекта, в котором ничего не сказано о влиянии объекта на соседние здания

В решении суда отмечается недостаточная проработка проекта, в котором ничего не сказано о влиянии объекта на соседние здания.

- Я с этим согласен! - говорит Валерий Данилюк. - Сам конструктор, и мы всегда сопровождали наши проекты на всех этапах, до окончательной реализации - это наша зона ответственности. Ситуация с проектом здания ничем не отличается!

Фото: iStock
Четыре региона начали тестировать систему мониторинга аварий в ЖКХ

Виновность проектировщика подтверждена и в Арбитражном суде Новосибирской области, куда с иском обращался застройщик-банкрот.

- Надо отдать должное энергии Валерия Данилюка, - считает адвокат Павел Тури. - Он спокойно и тведо отстаивал свои права. Такими людьми и формируется наше гражданское общество.

И признается, что о подобной практике - когда по счетам платит проектировщик - ему до сих пор ничего не было известно.

Сам Валерий Данилюк результатом судебных разбирательств доволен.

- Никто из моих соседей в успех этого дела не верил, - говорит он . - Все советовали: брось... только время и нервы потеряешь. А я считал, что правда на нашей стороне. Ведь никто из нас не виноват в точечной застройке.

Решение суда вступило в законную силу. Наверняка, кто-то последует примеру Данилюка. Ведь домов, которые пошли трещинами от точечной застройки по соседству, в Новосибирске хватает.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками