Уникальное судебное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска - проектная организация должна оплатить ремонт квартиры в доме, построенном еще в 30-е годы прошлого века. Сумма, которую проектировщик обязан перечислить владельцу квадратных метров, - свыше 700 тысяч рублей. За что пенсионер Валерий Данилюк получит от архитекторов такие деньги?

До капремонта в трещины на стенах своей квартиры Валерий Данилюк мог разглядеть марки проезжающих автомобилей. Фото: Татьяна Кравченко

"РГ" не раз писала о том, как в 2000-е годы дом по адресу Урицкого,17 - объект культурного наследия - на собственном фундаменте прочувствовал, что такое точечная застройка. Вплотную к нему возвели восьмиэтажку, и она "оперлась" на его фундамент. В результате стены в примыкающем к новостройке подъезде пошли такими трещинами, что в них, например, можно было разглядывать едущие по улице автомобили. В 2013 году по иску мэрии было принято решение суда о принудительном выселении жильцов ради их же блага - находиться в доме было опасно.

Люди - в основном пенсионеры - безвозвратно теряли единственное жилье, причем жилье дорогое, в центре города. Естественно, они подняли шум, готовясь баррикадироваться в трещащем по швам подъезде.

И лишь после публикации "Идите на экспертизу" дело сдвинулось. В ней отмечалось, в частности, что реконструкции подъезда, которая, согласно распоряжению мэра Анатолия Локтя, должна была завершиться еще в 2015-м, не ведется. Что отремонтировать подъезд нельзя, а можно только выстроить заново, потратив вместо запланированных 30 миллионов рублей гораздо большую сумму. А жильцов тем временем начали упорно "уговаривать" переселиться на окраины либо продать свои квартиры по цене в два раза дешевле рыночной...

Все могло бы закончиться катастрофой, но публикации в СМИ сделал свое дело: мэрия совершила беспрецедентный по нынешним временам шаг - взяла на себя обязательства восстановить подъезд за бюджетный счет, заключив с каждым его жильцом соглашение о восстановлении жилья. Через шесть лет, к сентябрю 2019-го, подъезд отстроили заново. Бюджетам области и города это обошлось в 80 миллионов рублей.

Казалось бы, владельцы новых квадратных метров должны и себя не помнить от счастья, не то что какие-то соглашения с мэрией. Однако Валерий Данилюк, прикинув, в какую сумму обойдется ему внутренняя отделка квартиры, достал документ, где говорилось о полном восстановлении жилья, и выдвинул требования: верните все как было. Ведь на одной сантехнике разориться можно!

Удивленные чиновники качали головами, мол, этому народу хоть сколько добра ни делай, ему все мало... А Данилюк, чувствуя, что правда на его стороне, пошел в суд с иском.

Данилюк потребовал от мэрии выполнения обязательства по тому самому соглашению. Однако, как рассказал "РГ" юрист Павел Тури, представлявший интересы пенсионера, в процессе судебного разбирательства предмет спора изменился.

- В результате речь пошла о возмещении ущерба, причиненного третьими лицами, а не о выполнении обязательств со стороны мэрии, - говорит он. - Мэрия осталась в стороне, а стоимость ремонта Данилюку возместит Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств, где "родился" проект новостройки, уничтожившей подъезд.

В решении суда отмечается недостаточная проработка проекта, в котором ничего не сказано о влиянии объекта на соседние здания

В решении суда отмечается недостаточная проработка проекта, в котором ничего не сказано о влиянии объекта на соседние здания.

- Я с этим согласен! - говорит Валерий Данилюк. - Сам конструктор, и мы всегда сопровождали наши проекты на всех этапах, до окончательной реализации - это наша зона ответственности. Ситуация с проектом здания ничем не отличается!

Виновность проектировщика подтверждена и в Арбитражном суде Новосибирской области, куда с иском обращался застройщик-банкрот.

- Надо отдать должное энергии Валерия Данилюка, - считает адвокат Павел Тури. - Он спокойно и тведо отстаивал свои права. Такими людьми и формируется наше гражданское общество.

И признается, что о подобной практике - когда по счетам платит проектировщик - ему до сих пор ничего не было известно.

Сам Валерий Данилюк результатом судебных разбирательств доволен.

- Никто из моих соседей в успех этого дела не верил, - говорит он . - Все советовали: брось... только время и нервы потеряешь. А я считал, что правда на нашей стороне. Ведь никто из нас не виноват в точечной застройке.

Решение суда вступило в законную силу. Наверняка, кто-то последует примеру Данилюка. Ведь домов, которые пошли трещинами от точечной застройки по соседству, в Новосибирске хватает.