В Новосибирске возбудили дело о гибели мужчины при обрушении крыши

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли в двухэтажном жилом доме.

Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, в результате аварии погиб 64-летний мужчина, его тело было обнаружено под завалами.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла в одной из двухэтажек Железнодорожного района по адресу Владимирский спуск, 2. Как выяснили следователи, причиной обрушения части перекрытий могла стать ошибка строительной бригады.

Работники подрядной организации планировали приступить к капитальному ремонту системы вентиляции дома. Для этого были доставлены стройматериалы, строители складировали их на чердаке. Конструкция не выдержала такой нагрузки и обрушилась.

На месте происшествия работают следователи. Они выяснили, что соседи слышали грохот посреди ночи, однако не придали этому значения. В итоге о факте обрушения стало известно лишь утром. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение поступило на пульт в 9.16 по местному времени.

Для ликвидации последствий потребовались усилия полутора десятка человек, было привлечено пять единиц техники. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. Спасатели вскрывают закрытые комнаты и разбирают завалы.

Помимо этого, специалисты проводятся оценку всех перекрытий двухэтажки на конструктивные изменения во избежание дальнейшего обрушения кровли.