Мариинский театр покажет первую после пандемии настоящую оперу

Концертный зал Мариинского театра вслед за Новой сценой открывается для публики. Ближайшие шесть дней зрители смогут увидеть здесь более десяти событий фестиваля "Звезды белых ночей", а это и концерты, и музыкальные марафоны, и долгожданная опера, которая наконец-то пройдет со зрителями.

16 июля первыми на сцену концертного зала выйдут музыканты ансамбля Renaissance Percussion. Они исполнят оригинальные сочинения, композиции из кинофильмов и знаменитые оперные арии в переложении для ударных инструментов, в очередной раз продемонстрировав свое умение по-новому переосмысливать традиционный репертуар, пояснили в пресс-службе театра.

Музыкальный марафон фестиваля в субботу днем продолжит хор Мариинского театра при участии солиста оперной труппы Михаила Петренко. В программе - народные песни и произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Гаврилина. Вечером на сцене будет блистать лауреат международных конкурсов Ева Геворгян. Она выступит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Программу воскресного дня откроют сочинения Россини, Прокофьева, Дебюсси и Мендельсона, а вечером прозвучат Четвертая симфония Чайковского и фрагменты оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев.

Опера "Богема" станет первым спектаклем Мариинки, который пройдет не в концертном исполнении. "Постановка Йана Джаджа, которая почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинского театра, впервые будет перенесена в Мариинский-2", - пояснили в театре.

Также в пресс-службе напомнили, что фестиваль "Звезды белых ночей" проходит с разрешения Роспотребнадзора и с соблюдением санитарных норм. В зале организована шахматная рассадка зрителей, а их количество сокращено вдвое. Также обязательны для всех маски и перчатки. Концерты и спектакли проходят без антракта.