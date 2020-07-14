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14.07.2020 18:33
Рубрика: Культура

Мариинский театр покажет первую после пандемии настоящую оперу

Текст: Наталья Лебедева
Концертный зал Мариинского театра вслед за Новой сценой открывается для публики. Ближайшие шесть дней зрители смогут увидеть здесь более десяти событий фестиваля "Звезды белых ночей", а это и концерты, и музыкальные марафоны, и долгожданная опера, которая наконец-то пройдет со зрителями.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

16 июля первыми на сцену концертного зала выйдут музыканты ансамбля Renaissance Percussion. Они исполнят оригинальные сочинения, композиции из кинофильмов и знаменитые оперные арии в переложении для ударных инструментов, в очередной раз продемонстрировав свое умение по-новому переосмысливать традиционный репертуар, пояснили в пресс-службе театра.

Фото: Наташа Разина
Балетная труппа Мариинского театра дала первые гала-концерты

Музыкальный марафон фестиваля в субботу днем продолжит хор Мариинского театра при участии солиста оперной труппы Михаила Петренко. В программе - народные песни и произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Гаврилина. Вечером на сцене будет блистать лауреат международных конкурсов Ева Геворгян. Она выступит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Программу воскресного дня откроют сочинения Россини, Прокофьева, Дебюсси и Мендельсона, а вечером прозвучат Четвертая симфония Чайковского и фрагменты оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев.

Опера "Богема" станет первым спектаклем Мариинки, который пройдет не в концертном исполнении. "Постановка Йана Джаджа, которая почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинского театра, впервые будет перенесена в Мариинский-2", - пояснили в театре.

Также в пресс-службе напомнили, что фестиваль "Звезды белых ночей" проходит с разрешения Роспотребнадзора и с соблюдением санитарных норм. В зале организована шахматная рассадка зрителей, а их количество сокращено вдвое. Также обязательны для всех маски и перчатки. Концерты и спектакли проходят без антракта.

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