Суд смягчил наказание экс-главе администрации Коми за взятку

Верховный Суд Республики Коми изменил приговор бывшему руководителю администрации главы Республики Коми Елене Шабаршиной, осужденной на шесть лет колонии общего режима за взятку. Срок лишения свободы сократили вдвое - до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Одним из факторов, способствующих смягчению наказания, стала явка с повинной. Кроме того, изменена квалификацию действий осужденной.

Напомним, приговор был вынесен в сентябре прошлого года. Как установили следователи и суд, в 2010-2015 годах Шабаршина, будучи главой регионального избиркома, систематически получала от действовавшего в то время заместителя главы Коми Алексея Чернова деньги. За предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов госслужащая получила 1,56 миллиона рублей.

Алексей Чернов стал одним из фигурантов громкого уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. В июне прошлого года Чернова осудили на девять лет.