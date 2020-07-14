В Карелии возбудили дело против курившей на борту самолета женщины

В Петрозаводске транспортные полицейские возбудили административное производство в отношении жительницы Мурманска за неоднократное курение на борту самолета, что категорически запрещено.

ЧП произошло 13 июля. "РГ" сообщала об этом инциденте. В 21.10 в транспортную полицию в аэропорту Петрозаводска поступило сообщение от диспетчера центра управления полетами о том, что командир экипажа воздушного судна Мурманск - Москва принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска. На место вызвали наряд полиции, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Причиной тому послужило курение 35-летней женщины на борту лайнера, на котором находились 174 пассажира. Она заходила в туалетную комнату покурить два раза, на замечания экипажа не реагировала.

Правонарушительницу доставили в дежурную часть полиции на транспорте. Там она, применив грубую нецензурную лексику, обругала сотрудников и даже пыталась ударить одного из них. Как выяснилось, данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное действие и распитие алкоголя в запрещенных местах. Полицейские составили протоколы об административных нарушениях.

Самолет с остальными пассажирами после дозаправки в 22.52 вылетел к месту назначения. Он благополучно прибыл в Москву.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции направили запросы в авиакомпанию для предоставления информации об ущербе.