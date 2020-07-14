Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин

Крымское управление ФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении одной из крупнейших сетей АЗС полуострова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Сеть АЗС "ТЭС" подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона "О защите конкуренции", - говорится в сообщении ведомства. - Согласно этой правовой нормы хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены.

Правда, примерно на такой же уровень поднял цены и другой крупнейший игрок рынка - сеть "Атан", в отношении которого дело пока не возбуждено.

В Крыму за июнь-июль 2020 года сильнее всего - практически на четыре рубля, до 53 рублей за литр - подорожал бензин марки АИ-95. В среднем на два рубля - до 47 рублей за литр - подорожал и бензин АИ-92. И это несмотря на то, что власти республики обещали его удешевление после запуска грузового движения по Крымскому мосту.