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14.07.2020 17:00
Рубрика: Экономика

Томич проехал в Крым на велосипеде более 5000 километров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Крымский мост впечатлил велопутешественника. Фото: Иван Поротов. Крымский мост впечатлил велопутешественника. Фото: Иван Поротов.
Крымский мост впечатлил велопутешественника. Фото: Иван Поротов.

Велопутешественник и учитель физкультуры из Томской области, 32-летний Иван Поротников, приехал в Крым на своем велосипеде, преодолев расстояние 5145 километров. Сейчас Иван гостит у знакомых в поселке Коктебель (Феодосия). Об этом он рассказал "РГ".

Путешественник напомнил, что из родного села Подгорное Чаинского района выехал 12 июня.

Фото: Из личного архива Ивана Поротникова
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- Для человека, всю жизнь прожившего в Томской области, увидеть кусты винограда, как растут на деревьях персики, сливы, абрикосы - это большое счастье, - отметил Иван. - Крым раньше только видел в кино - к примеру, в "Кавказской пленнице". На путешествие по полуострову у меня всего десять дней, так что надо это время провести с максимальной пользой. Завтра со знакомыми собираемся выехать в Ялту. Я хочу подняться на Ай-Петри и на плато сделать красивые снимки.

Путешественник подчеркнул, что Крымский мост, по которому он совсем недавно проехал, произвел на него неизгладимое впечатление.

- Ничего столь масштабного я не видел никогда, - сказал он. - Пока ехал по мосту, у меня улыбка все шире и шире становилась: с одной стороны баржа проплывает, с другой птица пролетает, и настолько все живо!

Поротников признался, что несколько устал за время путешествия.

- Сейчас коленки почему-то начали ныть, но соленая вода и чистый воздух, плюс свежее питание сделают свое дело, - уверен он.

Фото: iStock
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По словам путешественника, перед поездкой в Крым он усиленно тренировался в течение двух месяцев.

- С апреля, как только снег у нас начал сходить, асфальт подсох, начал вылазки на велосипеде по 25, потом по 50 километров, - рассказал Иван. - А 9 мая проехал за раз первые сто километров. За неделю до старта проезжал уже 120 километров по жесткому рельефу.

Помимо велосипедного спорта Поротников увлекается спортивным туризмом, парашютным спортом и дайвигном.

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