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14.07.2020 15:55
Рубрика: Происшествия

В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В столице Кубани мощный ливень сегодня внес коррективы в работу общественного электротранспорта. Из-за подтоплений в центре города остановилось движение троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации и городской думы Краснодара.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Между остановками "Улица Вишняковой" и "Стадион "Кубань" трамвай почти наполовину угодил под воду. Также трамваи стоят на пересечении улиц Коммунаров и Гоголя, Ставропольской и Вишняковой, Красноармейской и Гоголя.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), от местных жителей уже поступило 25 заявок о подтоплениях - больше всего их в центральной части города.

Для устранения подтоплений работает специализированная техника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп.

Сильный дождь начался в полдень. По прогнозу синоптиков, с перерывами он будет идти до вечера.

Напомним, в прошлую среду в центральной части Краснодара из-за дождей практически парализовало движение городского электротранспорта.

При возникновении ЧС можно обращаться в ЕДДС по номерам 214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).

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