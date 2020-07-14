В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай

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В столице Кубани мощный ливень сегодня внес коррективы в работу общественного электротранспорта. Из-за подтоплений в центре города остановилось движение троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации и городской думы Краснодара.
Между остановками "Улица Вишняковой" и "Стадион "Кубань" трамвай почти наполовину угодил под воду. Также трамваи стоят на пересечении улиц Коммунаров и Гоголя, Ставропольской и Вишняковой, Красноармейской и Гоголя.
Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), от местных жителей уже поступило 25 заявок о подтоплениях - больше всего их в центральной части города.
Для устранения подтоплений работает специализированная техника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп.
Сильный дождь начался в полдень. По прогнозу синоптиков, с перерывами он будет идти до вечера.
Напомним, в прошлую среду в центральной части Краснодара из-за дождей практически парализовало движение городского электротранспорта.
При возникновении ЧС можно обращаться в ЕДДС по номерам 214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).