В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ставропольской. Всего эвакуировали десять пассажиров и одного вагоновожатого.

На месте работают 35 спасателей, задействовано восемь единиц спецтехники, в том числе правсредства.

Как уже писала "РГ", сегодня из-за подтоплений в центре города остановилось движение троллейбусов и трамваев. Сильный дождь начался в полдень и, по прогнозу синоптиков, с перерывами будет идти до вечера.

На территории Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение, связанное с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

- Прогноз оправдался, - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Павел Иванов. - В Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог и две придомовые территории. Вода в дома не заходила.