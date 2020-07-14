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14.07.2020 17:58
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: kubantv.ru Фото: kubantv.ru
Фото: kubantv.ru

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Инцидент произошел на улице Ставропольской. Всего эвакуировали десять пассажиров и одного вагоновожатого.

На месте работают 35 спасателей, задействовано восемь единиц спецтехники, в том числе правсредства.

Как уже писала "РГ", сегодня из-за подтоплений в центре города остановилось движение троллейбусов и трамваев. Сильный дождь начался в полдень и, по прогнозу синоптиков, с перерывами будет идти до вечера.

На территории Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение, связанное с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

- Прогноз оправдался, - отметил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Павел Иванов. - В Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог и две придомовые территории. Вода в дома не заходила.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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