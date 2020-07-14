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14.07.2020 15:13
Рубрика: Власть

В Челябинской области назначен новый управделами

Текст: Евгений Китаев

На должность управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Роман Менжинский, который приступит к исполнению своих должностных обязанностей с 15 июля, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: iStock
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Известно, что новому руководителю 48 лет, он окончил Норильский индустриальный институт и трудился в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

Прежний управляющий делами Евгений Алексеев, как сообщают в региональном правительстве, уволен в связи с переходом на другую работу.

Алексеев "главным хозяйственником" был с 2014 года. Широкий резонанс при нем получил недавний случай, когда в лесу в Челябинске были обнаружены десятки новеньких представительских иномарок, закупленные к саммитам ШОС и БРИКС для обслуживания гостей. После того, как стало известно об этом новом автопарке, в правительстве разъяснили, что машины временно разместили на охраняемой территории объекта, принадлежащего управлению делами правительства области, и что часть авто решено передать медицинским учреждениям и социальным службам региона.

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