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14.07.2020 14:55
Рубрика: Происшествия

СК установил причастность Абызова к новым преступлениям

Текст: Наталья Козлова
Расследование против экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. В ведомстве заявили, что установили причастность Абызова и его соучастников к "легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления", а также к "коммерческому подкупу". Это статьи 174.1 И 204 Уголовного кодекса РФ.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, "стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова".

Это бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

В СК говорят, что обнаружить факт легализации денег удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. По версии следствия, в 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на общую сумму в 4 миллиарда рублей. Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России.

А еще преступные действия этих граждан, "влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии". Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Кипра на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Петренко говорит, что следствием еще установлен факт коммерческого подкупа. В 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Эти том-менеджеры скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.

В Следственном комитете отметили, что "работают" со всем перечисленными гражданами.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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