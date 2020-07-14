"Славянский базар в Витебске" станет самым масштабным уличным фестивалем в Европе

Самый грандиозный рок-концерт на "Славянском базаре в Витебске" перенесен на следующий год.

Рок-концерт должен был завершить фестиваль и пройти в ночь с 20 на 21 июля. В Летнем амфитеатре планировали выступить "Чиж & Co", Александр Иванов и группа "Рондо", "Воплі Відоплясова", Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), группа "Дядя Ваня". Концерт должен был стать одним из самых ярких. Такой "большой сборки" групп на "Славянском базаре в Витебске" еще никогда не было,

В программе фестиваля есть и другие изменения. Концерты и спектакли в помещениях отменены.

Не приедет в Витебск экс-солист группы "Modern Talking" Томас Андерс. Санитарная служба Германии не разрешила выезд за пределы страны Томасу Андерсу в этом году.

Планировалось, что фестиваль будет длиться почти полторы недели, но коронавирус внес изменения. Теперь на сайте фестиваля указаны всего 4 дня - с 16−19 июля.

В связи с профилактикой коронавируса "Славянский базар в Витебске" станет уличным фестом. Много мероприятий пройдет на открытых площадках. Это и ярмарки, и "Город мастеров", и концерты, и конкурсы, и уличные спектакли, и уютные опен-эйры во двориках музеев, библиотек, филармонии.

16 июля на площадке Летнего амфитеатра пройдет поднятие флага "Славянского базара в Витебске", а затем на Площади звезд пройдет открытие звезды обладателя специальной награды президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

17 июля, в День Союзного государства, пройдет возложение цветов к Вечному огню представителей Постоянного комитета Союзного государства и Парламентского собрания Союзного государства и пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Затем пройдет вернисаж выставки "Торжок - живая традиция золотого шитья", круглый стол в усадьбе Ильи Репина в Здравнево, праздничный концерт, на котором будет удивлять народный артист России Сергей Жилин.

- Программу концерта мы составили специально для "Славянского базара-2020",-прокомментировал маэстро.- Концерт называется "Живая музыка кино". Практически все произведения, которые прозвучат в этот вечер, являются саундтреками к фильмам. Цель - объединить на одной сцене не только артистов из Беларуси и России, но и наше музыкальное и кинематографическое прошлое и настоящее, наш богатый культурный опыт. Прозвучат хиты и инструментальные композиции, на которых выросло не одно поколение белорусов и россиян.

18 июля на фестивале пройдет День молодежи и открытый турнир национальных танцев.

19 июля планируется конкурс народной музыки и частушек "А музыкі граюць, граюць…".

Во время всего фестиваля на улочках древнего Витебска с маленькими мостами и кривыми переулками будет проходить фэст уличного искусства "На семи ветрах".А на территории "Золотого кольца города Витебска "Двина" как всегда пройдет ярмарка "Задзвінскі кірмаш", на которую съезжаются ремесленники и мастера со всей Беларуси.