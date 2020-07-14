Специалисты оценили музыкальные стриминговые сервисы

По данным Международной федерации производителей фонограмм, в России музыкальными сервисами пользуются 87% тех, кто заходит в интернет. Специалисты Роскачества проверили приложения музыкальных сервисов и выяснили, какие из них являются наиболее безопасными и удобными.

Особое внимание эксперты уделили критерию визуального обозначения присутствия ненормативной лексики в песнях. В нескольких исследованных приложениях не реализовано предупреждение о наличии в песне ненормативной лексики посредством значка E (explicit): это "Звук", "Музыка Билайн", Sound Cloud и Zaycev.

Однако еще одному критерию - возможности блокировки контента с ненормативной лексикой - соответствуют только два приложения на обеих платформах, - MTC Music и Apple Music. Все остальные приложения не имеют такой функции.

По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями являются "МТС Music" и Apple Music. Также большое количество функций реализовано в "Яндекс.Музыке". Наиболее безопасными приложениями на iOS стали "Звук", BOOM и YouTube Music, а на Android - BOOM, "Google Play Музыка" и YouTube Music. Небезопасных приложений выявлено не было.

Наиболее удобными на iOS стали "Яндекс.Музыка", BOOM, Deezer и SoundCloud. На Android - "Яндекс.Музыка", BOOM и Deezer. Лучшими по совокупности критериев признаны приложения Apple Music, "Яндекс.Музыка" и BOOM на iOS и МТС Music, Deezer и BOOM на Android.