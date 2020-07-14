Старый Volvo S80 оказался опасным для детей

Современные автомобили Volvo мыслятся едва ли не как синонимы безопасности. Но научно-исследовательская организация Dynamic Test Center AG пришла к выводу, что модели, разработанные в конце 90-х годов, не могут обеспечить должную защиту всем пассажирам.

Швейцарцы разбили в ходе испытаний седан Volvo S80 первого поколения. Такая "пятидверка", к слову, весьма популярная в нашей стране, выпускалась с 1998 по 2006 годы.

В ходе краш-теста со стопроцентным перекрытием (классический фронтальный удар на скорости 50 км/ч) выяснилось следующее. Деформация не затронула клетку салона. "Айрбеги" и натяжители ремней безопасности сработали штатно. Манекен взрослого человека, находившийся на водительском месте, не получил серьезных травм в области головы, шеи, груди и ног.

Между тем манекены, имитирующие маленьких детей (трехлетний на переднем пассажирском кресле и шестилетний на заднем), получили воздействие от ремней безопасности, которое исследователи охарактеризовали как опасное.

Уточним, что вышеописанный тест имел место еще в ноябре 2017 года, но его результаты в формате видеоролика было обнародованы лишь сейчас. Принципиально, что манекены детей не были посажены в детские кресла, но были пристегнуты ремнями безопасности. В ходе теста Euro NCAP в 2000 году Volvo S80 первого поколения получил четыре звезды за защиту взрослых водителя и пассажиров из пяти возможных.