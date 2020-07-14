Профессиональные стилисты - о том, как коронавирус сказался на нашем гардеробе

Пандемия кардинально изменила наш мир, и с этим не поспоришь: мы научились часами гулять на балконе, "ходить" в театры, сидя на диване, поодиночке ездить в лифте и здороваться локтями... А как сказался вирус на наших отношениях с одеждой и модой? Об этом мы поговорили с экспертами в области стиля и имиджа Анной Баштовой и Анной Кастальской.

Если в первый месяц мы дома ходили в трениках, то позже многие начали заказывать нечто более изящное. Александр Корольков

Мы не носим защитные костюмы, и даже не все ходят в масках и перчатках. Но все равно наше отношение к моде, к одежде уже успело поменяться. Отчего это произошло?

Анна Кастальская: Одежда - значимое антропологическое явление. Мы можем не заниматься никаким творчеством, не рисовать, не петь, не писать стихов. Но будем так или иначе проявлять себя в том, как мы одеваемся. Такая неизбежная самопрезентация. Одежда - это наш способ общения с миром. Карантин и пандемия не могли не повлиять на это.

И какие перемены вы заметили?

Анна Баштовая: Первое - это то, что люди стали меньше покупать, в том числе потому, что во время карантина у них была возможность основательно перетрясти свой гардероб. Пришло понимание, что не стоит тратить много на вещи.

Думаю, ко многим, наконец, пришло и осознание хрупкости привычного мира, и "экологическое мышление". Мы потребляем гораздо больше, чем нужно, и осознание этого переместилось из ума в сердце. Я по работе много бываю в магазинах, и уже в первые дни открытия торговых центров было видно, что покупать стали меньше. Думаю, дело здесь не только в финансах.

А второй момент - акцент в покупках сместился на домашнюю одежду. Я подметила: если в первый месяц мы дома ходили в трениках, то позже многие начали заказывать нечто более изящное. Такой путь от треников до шелкового кимоно.

Вижу и еще одну тенденцию: очень многие работают удаленно до сих пор, и эти люди вновь полноценно одеваются, потому что у них происходят онлайн-конференции. Даже появились стилисты и визажисты, которые консультируют, во что одеться на онлайн-конференции, как сделать макияж: на экране и костюм, и косметика выглядят по-другому.

Анна Кастальская, имиджмейкер, стилист, основатель образовательного проекта "Enterclass". Фото: Из личного архива

Анна Кастальская: Люди на глазах меняли отношение к шопингу и к вещам. Мы ведь вообще делимся на тех, для кого шопинг - это просто удовлетворение базовых потребностей, и на тех, для кого покупка одежды - увлечение, страсть. Так вот, когда вирус пришел к нам и объявили само­изоляцию, у влюбленных в моду исчезла сперва физическая возможность выискивать что-то остроактуальное, а затем подутихла и сама потребность в этом. Можно было проследить все стадии - гнев, отрицание, торг и смирение. Я от многих слышала: "Оказывается, так много было не нужно!" В то же время другие, наоборот, открыли для себя возможности онлайн-покупок и стали намного чаще приобретать вещи. Видели в интернете картинку: средневековый папа римский, весь в богатых облачениях, на голове тиара, в одной руке - посох, в другой - дракон на шлейке? И подпись: "Я - со всей той ерундой, что накупил в самоизоляции". Это как раз про нас, открывших для себя мир онлайн-торговли.

Анна Кастальская, вы - создательница группы "Смотрите, что нашла" в "Фейсбуке", в ней уже 25 тысяч участников. Какие темы в группе возникают в период пандемии?

Анна Кастальская: Люди больше стали спрашивать о методах ведения семейного бюджета, о бытовой технике, каких-то суперпринадлежностях для уборки, для готовки. Сейчас далеко до Нового года, а в группе обсуждают электрические гирлянды для дома - домашней жизни, дому стали уделять больше внимания.

А какие перемены вы заметили в себе лично?

Анна Баштовая: Я обнаружила, что постепенно стала носить дома практически все свои наряды. Сделала их домашней одеждой. Мы ведь проводим дома больше времени, хочется поддержать себя, хочется красоты даже в домашней обстановке. Как и многие, в самоизоляции мы с подругами стали обмениваться вещами: честно скажу, между нами все время сновали курьеры. Обмен вещами сейчас приобрел второе дыхание, стал явлением социальным.

Анна Кастальская: Я не разрешаю себе что-то сиюминутное, остротрендовое, всегда выбираю базовые вещи по принципу "лучше меньше, да лучше". И что же - при первой же возможности поехала и купила себе несколько летних платьев. Наверное, больше в качестве разрядки, как нечто жизнеутверждающее. "Все это будет носиться, все это следует шить!"

Те, кто раньше избыточно увлекался одеждой, модой, шопингом, и те, кто держал себя в строгой узде, подошли сейчас ближе к общему знаменателю

Получается, что испытания как бы сгладили две крайности и отношение людей к одежде вошло в большее равновесие?

Анна Кастальская: Пожалуй, да. В целом, как мне кажется, эта ситуация вывела на некий "гомеостаз". Те, кто раньше избыточно увлекался одеждой, модой, шопингом, и те, кто держал себя в чересчур строгой узде, подошли ближе к общему знаменателю.

Анна Баштовая: Думаю, о ситуации прекрасно говорит общий объем продаж магазинов одежды - он упал. И дело не только в экономической ситуации, но и в чувствах, в личных решениях людей.

Став скромнее в одежде, в чем мы "свое добрали"?

Анна Кастальская: Люди стали гораздо больше покупать для дома, для сада. Товары для ремонта, для ландшафтного дизайна, для кухни. Оставшись дома, мы поняли, что вкладываться нужно в то, что мы видим каждый день, что наше пространство - это важно.

Анна Баштовая, художник по костюмам, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Фото: Из личного архива

Анна Баштовая: Когда внезапно стало не нужно на работе обедать в кафе, когда нельзя пойти в ресторан и ни к чему покупать новую одежду, многие даже молодые люди стали покупать цветы в горшках, выращивать на балконе рассаду. И, конечно, все для уюта в доме - коврики, вазочки. Ведь при любом бюджете у нас у всех есть привычка к шопингу.

Сейчас жаркое лето, хочется носить открытые платья - но в них как-то боязно присаживаться на сиденья в метро, скамейки в парке. Стали ли мы учитывать это в одежде?

Анна Кастальская: Думаю, это вопрос индивидуальный - у каждого свой уровень тревожности. Многие из нас и раньше не садились, например, на сиденья в метро в открытой одежде. Мне кажется, большинство таких страхов осталось в начале пандемии. Когда многие выносили, например, верхнюю одежду на балкон, а, следовательно, дорогие пальто, шубы оставались дома, люди надевали, что попроще. Я тогда много читала, изучала то, что становилось известно о вирусе и способах его передачи, и для себя пришла к мнению, что такие меры избыточны.

Начнут ли производители задумываться над тем, чтобы одежду было легче стирать, чтобы она больше защищала?

Анна Кастальская: Мне кажется, простота ухода - вообще тренд последнего времени. А что касается именно влияния вируса, то многие уже реагируют: в коллекциях прет-а-порте и маски, и перчатки уже есть. И это не медицинская продукция, а именно стильные вещи, цветные, с принтами, с логотипами.

Анна Баштовая: Коронавирус повлиял даже на производителей высокой моды. Кто-то полностью отменял показы, кто-то, как Армани, провел показы без зрителей. И многие выпустили на подиум моделей с масками на лице, в перчатках. Сейчас модные дома приходят к выпуску одной, максимум двух коллекций в год. Уходит избыточность и роскошь и приходит минимализм и аскетизм - вирус эту тенденцию усилил.

Меняется стиль одежды, а изменится ли стиль поведения в обществе?

Анна Кастальская: Я уже начала встречаться с друзьями в реале. И мы не выдержали "коронавирусный стиль" - все равно обнимались и целовались при встрече. Наверное, не очень правильно, но человек - существо социальное. Я понимаю тех, кто не хочет общаться лично, обиды нет. Хотя, признаю, был легкий укол сначала - но быстро пришло принятие права каждого на свою стратегию.

Анна Баштовая: Сейчас многие купили велосипеды и встречаются на открытом воздухе. Мы с друзьями выезжаем в парки. В ход пошли бадминтон, теннис, фрисби. Стараемся соблюдать дистанцию. Но во всех городах переполнены кафе, бары. Похоже, что далеко не все пока осознали тот факт, что вирус все еще с нами.