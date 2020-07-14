Tesla неожиданно опустила цену на Model Y

Компания Tesla резко снизила стоимость электрического кроссовера Model Y. Электромобиль для североамериканского рынка подешевел на 3000 долларов.

Продажи Tesla Model Y стартовали четыре месяца назад с отметки в 52990 долларов. Как сообщает Electrek, теперь электрокросс стоит от 49990 долларов, что соответствует примерно 3 500 000 рублей по нынешнему курсу.

Столь заметное снижение ценника связано с попыткой удержать высокий темп реализации новой модели. Не исключено, что Model Y подешевел из-за снижения себестоимости в связи с наращиванием объёмов выпуска. Во втором квартале Tesla в общей сложности реализовала 90650 автомобилей всех моделей.

Пятиместный компактный электрический кроссовер Model Y базируется на платформе седана Model 3. В начальной версии Model Y имеет два мотора и запас хода 508 километров. В следующем году электрокроссовер должен дебютировать в семиместном исполнении.

Ожидается также, что на рынке США скоро появится и бюджетный Model Y за 45000 долларов с запасом хода 480 километров. Такая версия будет оснащаться одним электродвигателем и задним приводом.

Model Y выпускается на американском заводе во Фримонте.