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14.07.2020 14:30
Рубрика: Легковые авто

У Tesla Model 3 отвалился бампер на ходу

Текст: Борис Захаров

Автомобили Tesla продолжают терять бамперы на ходу. Свидетельство тому - ролик, выложенный в сеть американцем Логаном Деруанна. На видео хорошо видно, как после проезда по не самой глубокой луже на скорости порядка 60 км/ч от электрокара Model 3 отваливается задний бампер. Впрочем, удивительно и то, что владелец продолжает ехать с отлетевшим балластом довольно продолжительное время, не снижая скорость.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Последнее водительское "мастерство" господина Деруанна. А вот с дорожной поломкой ситуация куда интереснее. Дело в том, что это далеко не первый случай, когда машины Tesla теряют кормовую часть при проезде луж. К примеру, в Сети можно найти видео, где в аналогичной ситуации еще в 2018 году некий Ритеш Наиром также потерял задний бампер своей Model 3.

Как поясняют эксперты, дело в технологии крепления бампера, который присоединяется к кузову не самыми мощными пластиковыми клипсами. Судя по всему, эта явная технологическая погрешность до сих пор так и не исправлена.

Интересна также история препирательств Логана Деруанна с руководством дилерского центра, которое сначала отказалось чинить его "обезбамперенную" Tesla по гарантии. Лишь после нескольких раундов консультаций дилер все-таки признал произошедшее гарантийным случаем. Напомним, что Tesla Model 3 выпускается с 2016 года.

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#Tesla