В США проведут первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

В США уже в ближайшее время после долгого перерыва возобновятся казни осужденных к высшей мере наказания преступников в федеральных тюрьмах. Как сообщает РИА Новости, во вторник Верховный суд страны постановил, что экзекуции могут быть приведены в исполнение, отменив тем самым задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.

Напомним, в конце минувшей недели федеральный суд Вашингтона заблокировал первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США. Решение было принято за несколько часов до исполнения первого запланированного смертельного приговора.

"Сегодня, впервые за 17 лет, федеральное правительство казнит заключенного Дэниела Льюиса Ли", - гласит решение Верховного суда. В 1996 году он был осужден к высшей мере наказания за тройное убийство. На текущую неделю также запланированы еще две казни заключенных в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.