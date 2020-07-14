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14.07.2020 13:51
Рубрика: Власть

Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил ответственностью за экстремистскую деятельность иностранным гражданам, призывающим к отчуждению российских территорий.

"Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал он в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ, - добавил спикер. - Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну".

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Володин подчеркнул, что "это конкретные действенные меры по защите нашего суверенитета". И обратился к российской оппозиции: "У нас с вами страна одна, партийные интересы могут быть разные". "Мы же сами многие разговоры провоцируем! У нас российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, ответственность появляется, до десяти лет", - сказал спикер ГД.

"Поэтому многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается", - заключил он.

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