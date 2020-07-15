Указ главы Республики Башкортостан от 14 июля 2020 года № УГ-258 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 17 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора возобновляется работа) позицию:

"с 15 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года);

с 15 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года)."

заменить позицией следующего содержания:

"с 29 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей;

с 29 июля 2020 года - в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан в отношении отдельных детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей.";

2) в пункте 32 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) позицию:

"- проводить еженедельно по вторникам и четвергам (в 15.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции."

заменить позицией следующего содержания:

"- проводить еженедельно по вторникам (в 15.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







