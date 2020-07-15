В Башкирии отложили открытие детского оздоровительного сезона

В Башкирии вновь перенесли сроки начала детской летней оздоровительной кампании. В соответствии с указом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, она начнется не сегодня, как планировалось ранее, а на две недели позже.

Так, с 29 июля 2020 года возобновят свою деятельность отдельные профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря со штатным медицинским персоналом, где проводится лечение детей, а также отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей.

Это сделано по решению оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В том же указе минздраву РБ предписывается еженедельно по вторникам проводить брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, по состоянию на 14 июля в Башкирии зафиксировано 6014 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 47 новых пациентов выявлены за сутки.

В стационарах лечение получают 310 человек. Из них тяжелых - 25, в том числе на аппаратах ИВЛ находятся 6 человек. Амбулаторно лечатся 1514 человек с легкой формой заболевания.