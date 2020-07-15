Death Stranding заняла первое место по продажам в Steam

Death Stranding - игра-предвестник глобальной самоизоляции и нехватки курьеров - наконец-то добралась до персональных компьютеров.

Детище Хидэо Кодзимы на данной платформе ждали, и аудитория проголосовала за проект самым наглядным способом - на момент написания этой заметки Death Stranding уверенно занимает первую строчку в списке лидеров продаж Steam.

Обзоры пользователей на площадке Valve уже давно пора выделить в отдельный жанр народного творчества. Среди более 2,5 тысяч положительных отзывов можно найти много интересных и забавных, вроде: "Эта игра как Ведьмак, но только играешь за плотву" или "12 коробок из 10!"

Изначально Death Stranding вышла осенью прошлого года только на консолях PlayStation 4, но через некоторое время было объявлено о том, что позже будет выпущен порт для ПК. Цена игры составляет 3499 рублей.