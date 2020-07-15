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15.07.2020 22:31
Рубрика: Экономика

До конца года достроят три станции мосметро

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 155(8209)
Вирус не повлиял на планы Метростроя. Как заявил вчера глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, до конца года, как и было обещано, завершат работы на трех новых станциях.

Все новостройки расположатся на Большой кольцевой линии: "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". До конца года на всех завершатся строительные работы, а дальше дело за метрополитеном: линии надо обкатать, проверить все инженерные системы. По опыту предыдущих метростроек можно сказать, что этот процесс в среднем занимает около трех месяцев. На "Электрозаводской" будет крупный пересадочный узел: переход на одноименную платформу Казанского направления электричек и синюю ветку метро. Пока БКЛ еще не замкнулась, поезда до "Электрозаводской" будут ходить от "Некрасовки".

Участок красной линии столичного метро перешел на особый график работы

"Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения" расположатся в северо-западном сегменте. От них можно будет добраться до "Савеловской" без пересадок. Оставшиеся части Большого кольца также будут сдавать отдельными участками. Параллельно идет проектирование перспективных линий, одна из которых - Рублево-Архангельская. Точный маршрут и станции стройкомплекс Москвы рассчитывает согласовать к концу этого года. В это же время на стройках метро одновременно задействованы 17 щитов.

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