Эта Ariya прозвучит на весь мир: Nissan представил кроссовер новой эпохи

Nissan открыл новую страницу своей истории. В Йокогаме этим утром представлен глобальный электрический купе-кроссовер Ariya, который, как выразился глава марки Макото Учида, "выражает собой новую эру будоражащих воображение моделей Nissan с великолепным дизайном".

- Nissan Ariya открывает новую главу в нашей истории, на нашем пути трансформации бизнеса, в нашей продукции и нашей культуре, - заявил также Учида. - Эта модель определяет, что важнее всего для Nissan, за что мы выступаем, и кто мы есть: увлеченные борцы за внедрение инноваций.

Столь громкие слова звучат вполне обоснованно. Ariya действительно удивила футуристичностью (к слову, у этого явления есть даже специальный термин - Timeless Japanese Futurism, то есть, японский футуризм, не подвластный времени). Она мало отличается от показанного в прошлом году концепта. Впрочем, он хоть и назывался концептуальным, был практически готов к конвейеру - если судить по наличию обычных дверных ручек и боковых зеркал.

Но машина сохранила и светодиодную полоску между фонарями, и нестандартную головную оптику, разве что бумеранги ДХО стали чуть короче. Противотуманные фары спрятались в складках бампера, тогда как в воздуховоды встроили камеры для кругового обзора. И даже колесные диски остались теми же, правда их диаметр зримо уменьшился. В Nissan всю эту стилистику характеризуют "тремя S" - sleek (плавность, обтекаемость), sexy (сексуальность) и seamless (целостность).

- Изящные пропорции экстерьера Ariya показывают, какую красоту можно создать на базе электрифицированной на 100% платформы Nissan, - не без гордости отметил главный дизайнер Джованни Арроба.

В интерьере Арроба и его единомышленники усмотрели усмотрели "гостиную шикарного лайнера". Ее особенностью станут сиденья Zero Gravity, которые помогут справляться с любыми нагрузками на корпус человека, а также инновационный выдвижной столик. В самом деле пассажир (а то и водитель) могут почувствовать себя как в каюте бизнес-класса.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Еще Ariya отличилась отсутствием центральной консоли - блок климат-контроля удалось разместить под капотом. При этом тоннель остался - и весьма массивный. На нем располагаются джойстик для переключения режимов движения, огромный регулируемый подлокотник и площадка для зарядки гаджетов. Физических кнопок - минимум, зато в теплую деревянную переднюю панель встроены емкостные сенсорные переключатели. Ну а о цифровой "приборке" и экране мультимедиа и говорить не стоит - по японским меркам они просто огромные. А управлять некоторыми их функциями можно с помощью голосовых команд.

Фото: Пресс-служба Nissan.

- Интерьер Ariya - это жизненное пространство, приятное для водителя и пассажиров, которые будут наслаждаться поездками по знакомым и неизведанным маршрутам, - пояснил Джованни Арроба.

Но самое интересное - кросс-купе будет полноприводным и с двумя тяговыми электродвигателями общей мощностью от 218 до 394 л.с.! В нем применяется самая передовая технология управления полным приводом с символичным названием e-4ORCE. А пробег на одной зарядке составит вполне достойные 500 км. Причем по современному циклу Всемирной гармонизированной методики испытаний легковых автомобилей (WLTP).

В компании обещают, что Ariya сможет легко преодолевать даже заснеженные или мокрые участки дорог и легкого бездорожья. А при необходимости помощь водителю окажет усовершенствованная система ProPILOT с функцией удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля. А еще теперь она взаимодействует с навигационной системой - и заранее знает, где лучше снизить скорость, а где можно сохранить прежнюю. А после поездки автопилот сам припаркует машину на найденное им свободное место. Уже не научная, но все-таки фантастика, а потом в Nissan сразу оговаривают: эта опция будет доступна не на всех рынках.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Ariya стала первой моделью в новой полностью электрической линейке Nissan. Всего за 18 месяцев в этом ряду появится 12 автомобилей. Поэтому понятно внимание, которое компания уделила этой новинке. Слишком высокие цели перед ней поставлены - показать, как марка отвечает на актуальные запросы покупателей на машины, которые ездят на альтернативных источниках энергии, способны к автономному движению и оснащены самыми современными коммуникативными технологиями.

Кстати, к концу 2023 году Nissan намерен продавать около миллиона "электричек" и гибридов, а также внедрить технологии автономного вождения более чем на 20 моделях, продаваемых на 20 рынках.

И неспроста вместе с Ariya компания представила новый, а вернее серьезно переосмысленный логотип, который в буквальном смысле будут подсвечивать новые и обновляемые модели. По задумке дизайнеров, в нем увязаны стремления в инновационное будущее и гордость за богатое прошлое. Кстати, сзади на кросс-купе шильдика нет - только крупная надпись Nissan. Для тех, кто усомнится, что компания создала такой премиальный автомобиль именно под своим брендом.