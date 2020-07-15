Фестиваль "Купалье" собрал гостей из Беларуси, России и Украины

Александрия, уютный агрогородок на границе Могилевской и Витебской областей, в 11-й раз собрал друзей на яркий праздник "Купалье".

Тысячи гостей с удовольствием прогуливались по "книжной" площадке, историческому "коридору эпох", побывали на выставке сельхозтехники и в цирке-шапито. А еще плели купальские венки, смотрели показ новых коллекций одежды изо льна белорусских производителей. Праздник национального костюма (одна из главных тем фестиваля) познакомил с традициями разных регионов.

Очень популярной площадкой стал Город мастеров. На выставке-ярмарке "Александрыйскі кірмаш" умельцы из Беларуси, Украины и России представили резьбу по дереву, ткачество, шаповальство, соломо- и лозоплетение, керамику, кузнечное ремесло. Кстати, россияне и украинцы без проблем пересекли границу, поскольку их данные заранее были переданы пограничным службам. А сразу по приезде гостям бесплатно сделали тест на COVID-19.

Мастер-резчик по дереву Семен Беленко из Омска в Александрии впервые и впечатлен увиденным. Признается, дома уже засиделся, хотелось какого-то движения и общения, поэтому приехать в Беларусь согласился сразу. Ждали с нетерпением поездку и мастера из Тверской области:

- Наш край славится токарным производством, чем мы и хотим удивить гостей, - рассказала директор фабрики "Тверские сувениры" Ольга Соловьева. - Еще привезли творения торжокских золотошвей, которые сами не смогли выбраться на фестиваль. Когда удастся выделить минуту, с удовольствием загляну к другим мастерам. Больше всего меня интересуют гончарство и народные костюмы.

Буквально напросился в поездку с опытными мастерами их ученик, 14-летний Ярослав:

- Признаюсь, захотелось приехать в Александрию, чтобы увидеть белорусского Президента. Надеюсь, это мне удастся.

Ожидания парня оправдались. Увидел он и других гостей шоу "Моя Александрия", которое стало одним из самых ярких событий фестиваля. На одной сцене выступили Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, вокальная группа "Чистый голос", Николай Гнатюк, Ирина Билык.

- Я искренне рад выступать перед вами, - трогательно обратился к публике певец Денис Майданов. - Для меня честь быть на могилевской земле, родине моего отца. Мама моя из Украины, я родился в России. Спасибо, Александр Григорьевич, за этот праздник, который соединяет судьбы и сердца.

Ближе к финалу на сцене появился Стас Михайлов. Для многих его участие в концерте стало приятным сюрпризом. Артист отметил, что фестиваль "Александрия собирает друзей" оправдывает свое название и объединяет народы трех стран:

- Гостеприимная Беларусь, спасибо, что не забываете российских артистов, делая такую красоту.

Прямая речь

Игорь Петришенко, заместитель Премьер-министра Беларуси:

- Праздник "Купалье" стал культурным брендом нашей страны, и мы гордимся им. На фестивале в Александрии наши мастера демонстрируют многие национальные традиции. Эти умения достались им от дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Приятно, что собралась молодежь. Здесь она впитывает те традиции и обряды, которые складываются в нашу национальную культуру, в наше духовное богатство.