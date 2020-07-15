Юлия Пересильд, Егор Бероев и другие актеры прочитают рассказы Чехова

По итогам - за два месяца существования проект собрал 5,5 миллионов просмотров в интернете. Стало понятно, что акцию нужно продолжать. И следующий этап приурочен к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, которое отмечается в этом году.

Чтения проводятся в социальной сети "Одноклассники", в эксклюзивных прямых эфирах. Первая трансляция прошла 8 июля, сегодня - 15 июля - вторая, и еще две - 22 и 29 июля. Все - в 19:00 по московскому времени. Смотреть можно в приложении OK Live и в официальной группе проекта.

В марафоне принимают участие Анна Банщикова, Алена Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и многие другие. Участники прочитают такие рассказы Чехова, как "От нечего делать", "Аптекарша", "Толстый и тонкий", "Жалобная книга" и другие, а также монологи из известных пьес писателя: например, пользователи станут свидетелями событий "Вишневого сада", прочитанных в новом ключе.

Кстати, видеоролики, на которых звезды читают произведения Михаила Зощенко и Джерома К. Джерома, до сих пор доступны для всех желающих все в той же официальной группе фестиваля "Читка" в Одноклассниках. С момента старта онлайн-проекта "Читай дома" в этой группе было опубликовано более 30 видео, которые собрали порядка 500 тысяч просмотров. Еще больший интерес пользователи ОК проявили к старту чтений произведений Чехова: первое же видео с Анной Банщиковой собрало 526 тысяч просмотров и более 4 тысяч "классов" - отметок нравится.

Справка "РГ"

Первый российский фестиваль экранизаций "Читка" прошел в Москве с 20 по 23 июня 2019 года. Идею проведения форума поддержал Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Департамент культуры города Москвы. В 2020 году проект должен был пройти в июне, но из-за эпидемиологической обстановки перенесен на ноябрь.