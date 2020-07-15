Кошелек

Может ли россиянин, работающий в Беларуси, получить денежную компенсацию за отпуск?

"Я россиянка, но живу и работаю в Беларуси. Имею ли я право вместо отпуска получить за него денежную компенсацию? Елена К.".

Ваша трудовая деятельность в Беларуси регулируется белорусским законодательством, а работа в России - российским.

Согласно белорусскому законодательству, работник имеет право, с согласия руководителя, получить за отпуск денежную компенсацию, но при определенных условиях. Для этого необходимо отработать полный рабочий год и отгулять как минимум 21 день. То есть денежную компенсацию вы можете получить только за часть отпуска.

Например, у вас отпуск 28 дней, 21 день вы отгуляли, за оставшиеся 7 дней, если ваше руководство не возражает, можно получить компенсацию. Обратите внимание: если вы отработали только часть рабочего года, то компенсация вам не положена. Также заменить отпуск компенсацией не могут беременные женщины, инвалиды и работники моложе 18 лет. Нельзя получить компенсацию за дополнительный отпуск за работу в зонах радиоактивного загрязнения, за работу с вредными или опасными условиями труда и за особый характер работы.

Право

Как белорусу встать на биржу труда в России?

"Работал в Москве по трудовому договору, сейчас остался без работы. Сам белорус, имею вид на жительство. Могу ли я встать на биржу труда? Игорь Г.".

В случае потери работы белорусы и россияне могут обратиться в Центр занятости населения (на основании п. 2 ст. 6 закона "О занятости населения", встать на учет в ЦЗН вправе не только граждане РФ, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории России). Сделать это можно, лично обратившись в ЦЗН по месту проживания. Необходимый пакет документов таков: паспорт, разрешение на временное проживание или вид на жительство, документы об образовании, трудовая книжка и СНИЛС (при наличии).

Можно зарегистрироваться и на портале "Моя работа" Центра занятости населения Москвы - https://czn.mos.ru, создав на сайте личный кабинет. Заполнить анкету, и на вашу электронную почту придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию. После подтверждения необходимо будет активировать личный кабинет. На сайте есть пошаговая инструкция.

Также можно зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий "Работа в России" - https://trudvsem.ru. Создать личный кабинет и подать в электронном виде необходимые документы. На любом из порталов при наличии вакансий предложения будут поступать в ваш личный кабинет. Кроме того, вы сами можете просматривать предложения от работодателей. Служба занятости работает и с белорусами, и с россиянами.