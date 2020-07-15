Как Сергей Антоненко из Гомеля создал в пойме Днепра "Лошадиный остров"

Агроусадьба "Лошадиный остров" - это 45 заповедных гектаров в пойме Днепра, в деревне Грановка Речицкого района Гомельской области.

Тропинка причудливо вьется вдоль болотистых берегов Днепра и озер. Здесь даже на внедорожнике не проехать, только в седле. Врач Наталья Назарова с дочерью - постоянные участницы конных прогулок. Обычно летом они отправляются в такие походы с родственниками из Москвы. В этот раз те приехать не смогли из-за пандемии. Компанию составили местные любители верховой езды.

- Ученые называют лошадь живым тренажером, - рассказывает нам Наталья. - О пользе верховой езды писал еще Гиппократ. Иппотерапия - эффективный метод лечения и реабилитации. Ведь работают почти все группы мышц. А еще такие прогулки способствуют похуданию. Так что держим себя в тонусе.

Не менее классное лекарство и положительные эмоции. Дети, особенно городские, завидев гривастых красавцев, визжат от восторга. Лошадь в наши дни - настоящая редкость. В Беларуси, да и не только, это животное впору заносить в Красную книгу. Бобров, которые еще недавно находились на грани вымирания, в белорусских пущах и водоемах 60-80 тысяч, а лошадей - чуть более 40 тысяч. По данным Национального статистического комитета, за последнюю четверть века их численность сократилась более чем в пять раз.

Вдоволь налюбовавшись здешними красотами, возвращаемся на базу. Раньше эта огромная территория в 45 гектаров называлась просто островом, пока место не приглядел гомельчанин Сергей Антоненко. В лошадок он влюблен с детства, увлекался конным спортом. А свой "Лошадиный остров" начинал с участка в 20 соток, где стоял сгоревший дом, и подбора лошадей. Главное здесь - не резвость и породистость (ведь брал не для бегов), а покладистый характер и любовь к людям. Для своего первого табуна Сергей перебрал 18 особей разных пород. Говорит, в основном покупал на местном конезаводе:

- Сначала приобрел жеребца английской верховой - он стал главным "папой". Потом были русские рысистые, русские тяжеловозы, различные полукровки. Хотя кто такие полукровки? Порода считается по матери. Кобылы обычно местные. А вот жеребцов стараются приобретать чистых кровей, для улучшения потомства. Для конных прогулок наиболее оптимальны белорусская упряжная и полесская упряжная. Кстати, их с удовольствием покупают в Москву и Питер, чтобы катать людей. Очень выносливые, со спокойным, миролюбивым нравом. Это потомки древних тарпанов, которые за несколько последних столетий улучшались за счет привезенных "иностранцев". Мы постепенно на своем острове занялись выведением собственной "островной" породы. Сейчас у нас 14 лошадей, 90 процентов - местные.

Сергей Антоненко: Главное в нашей лошади - не резвость и породистость, а покладистый характер. Фото: Иван Яриванович

Сегодня на "Лошадином острове" действует 11 туристических маршрутов, их минимальная продолжительность - 1,5 часа. Однако остров в Грановке уже перестал быть чисто лошадиным. Здесь теперь есть два пони, пара осликов и даже верблюд Гоша. Верблюд не катает пассажиров, а создает гостям настроение и с удовольствием жует траву. Она ему нравится больше, чем колючки пустыни. Новые островитяне - часть развлекательного зоопарка.

Для развития агротуризма, считает Сергей, в Беларуси есть неплохие возможности. Но и без поддержки не обойтись:

- Природа у нас великолепная. Креативных людей много. Но часто у тех, кто открывает свое дело в турбизнесе, не хватает начального капитала и юридической грамотности. Нужны различные фонды поддержки, в которые можно прийти с интересной идеей, где помогут с оформлением бумаг и привлечением капитала. Такая система работает во многих странах и доказала свою эффективность. У белорусского агротуризма - огромные возможности. И грех их сполна не реализовать.

Арифметика дела

Средняя стоимость лошади - около 2500 белорусских рублей (примерно 72 тысячи российских). Ежедневно конь съедает 30 килограммов сена, по 3 кг овса и моркови и 1 кг отрубей. В год набегает примерно такая же сумма, что и цена лошади. Обрезка копыт, обязательный осмотр ветеринара, работа ковкузнеца - еще 250 белорусских рублей. Сбруя и седло - плюс 2250 рублей. Выездкой на "Лошадином острове" занимаются самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. Еще есть общие затраты на свет и воду, налог на землю, где стоит конюшня и пасется табун.