Кроссовер Toyota RAV4 получил новые версии в России

Toyota расширила список комплектаций на российский RAV4 за счёт двух новых версий. Приём заказов уже стартовал.

Первое исполнение "Престиж Safety" оснащается системой активной безопасности Toyota Safety Sense, двухлитровым двигателем (149 л.с.) и вариатором. Вторая комплектация называется "Престиж". В таком RAV4 под капотом располагается 2,5-литровый мотор (199 л.с.), который работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом".

RAV4 в версии "Престиж Safety" стоит от 2 531 000 рублей, "Престиж" - от 2 550 000 рублей. Ранее "Престиж Safety" был доступен исключительно с вышеупомянутым силовым агрегатом объёмом 2,5 литра. Цены на модель начинаются с отметки 1 905 000 рублей.

В Toyota заявляют, что 77% покупателей выбирают кроссовер именно с системой Safety Sense. По итогам шести месяцев 2020 года автомобиль остаётся самым популярным на рынке России кроссовером в своём сегменте. В этот период RAV4 разошёлся тиражом в 16057 экземпляров.