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15.07.2020 12:24
Рубрика: Культура

Кто и когда в России покажет сериал Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

Текст: Сусанна Альперина
Долгожданный мини-сериал Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть", о котором писала "РГ", придет в Россию благодаря интернет-сервису more.tv.

Сегодняшнее контентное время ознаменовано тем, что стриминговые сервисы стараются найти партнеров с хорошей библиотекой фильмов и сериалов и тем самым усилить свои позиции в борьбе за зрителя. Почти все крупнейшие сервисы в России в течение последних месяцев (те, кто не сделал этого ранее) подписали соглашения с мировыми гигантами индустрии, которые призваны обеспечить их громкими названиями. Сервис more.tv отхватил в этом плане "жирный куш", заключив сделку со всемирно известной компанией Fremantle. Для тех, кто не знает - один из крупнейших производителей и дистрибьюторов кино- и телеконтента в мире. Именно в рамках многолетнего лицензионного соглашения more.tv эксклюзивно покажет на территории России и СНГ долгожданную премьеру мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть", над которым работает канал HBO. Ожидается, что в нашей стране сериал покажут близко по срокам к мировой премьере. "РГ" писала о том, что сериал планируется к выходу на HBO и HBO Max уже в сентябре этого года.

Фото: kinopoisk.ru
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Также more.tv обещает показать заключительную часть отмеченного международными наградами шпионского сериала "Германия 89", военную драму "NO MAN'S LAND" (Hulu) и детектив "Расследование" оскаровского номинанта Тобиаса Линдхольма. Обещан еще также ряд новых проектов в ближайшие годы - названия пока не разглашаются. Понятно, что новая сделка также включает доступ к коллекции библиотечных сериалов и фильмов Fremantle.

Немного подробнее об упомянутых новинках. "Мы те, кто мы есть" - мини-сериал режиссера Луки Гуаданьино (номинация "Оскар" за фильм "Зови меня своим именем"), спродюсированный Лоренцо Мьели и Марио Джанани (оба работали над сериалами Паоло Соррентино "Молодой Папа" и "Новый Папа"). Это история об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. История универсальная, она могла случиться где угодно. Главные роли исполнили Джек Дилан Грейзер, Джордан Кристин Симон, Хлоя Севиньи, Алисе Брага и американский хип-хоп исполнитель и актер Кид Кади.

"Германия 89" - долгожданный финальный сезон шпионского сериала (первые части "Германия 83" и "Германия 86"), удостоенного национальных и международных премий. Шоураннерами последней части снова выступили Анна Вингер и Йорг Вингер. Сезон начинается с эпизодов падения Берлинской стены, одного из самых знаковых дней в современной мировой истории, и показывает героев в первые дни воссоединенной Германии.

Фото: Megogo distribution
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"NO MAN'S LAND" - военная драма, действие которой происходит в мире курдских женщин-воинов среди хаоса войны в Сирии. В создании сериала приняли участие Мария Фельдман ("Под чужим флагом"), Эйтан Мансури ("Когда летают герои"), Амит Коэн ("Под чужим флагом") и Рон Лешем ("Эйфория"). История гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. В итоге молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей из жестких, беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") территории. Путешествие Антуана - взгляд на трагические события в Сирии и попытка показать, какое влияние они оказывают на весь мир.

"Расследование" - совместная работа скандинавских продюсеров Fremantle, Miso Film и оскаровского номинанта Тобиаса Линхольма ("Война", сериал "Охотник за разумом"). Шестисерийный детектив поведает историю сложного расследования нашумевшего убийства шведской журналистки Ким Валль. Громкое преступление было раскрыто отделом убийств датской полиции в 2018 году.

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