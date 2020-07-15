1. Разрешить 01.08.2020 проведение на территории образовательных организаций торжественных мероприятий в связи с окончанием получения среднего общего образования (выпускные вечера) (далее - торжественное мероприятие) с соблюдением противоэпидемических требований, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

проведение торжественного мероприятия на открытом воздухе с учетом погодных условий без непосредственного контакта детей из разных классов;

проведение генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств до начала проведения торжественного мероприятия и после окончания проведения торжественного мероприятия;

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, вентилей кранов, кнопок сливных бачков) и наличия дозаторов с антисептическими средствами;

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественного мероприятия;

обеспечение термометрии бесконтактным способом участников торжественного мероприятия при прохождении на территорию до проведения торжественного мероприятия;

наличие бутилированной воды, одноразовых стаканов, антисептиков для обработки рук, запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток;

обязательное соблюдение участниками торжественного мероприятия масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественного мероприятия;

осуществление разметки территории для обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра на территории проведения торжественного мероприятия;

запрещается проведение торжественного мероприятия с привлечением лиц из иных организаций;

осуществление питания (в том числе в организациях общественного питания) участников торжественного мероприятия запрещено;

не позднее чем за 1 рабочий день до проведения торжественного мероприятия образовательная организация должна уведомить соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о готовности к проведению торжественного мероприятия с учетом соблюдения всех противоэпидемических требований.

2. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям образовательных организаций совместно с советами родителей (родительскими комитетами) проработать план торжественного мероприятия с учетом соблюдения противоэпидемических требований с представлением указанного плана в соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу вместе с уведомлением о готовности проведения торжественного мероприятия с учетом соблюдения всех противоэпидемических требований.

3. Возобновить деятельность концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области - Кузбасса в части: подготовки к открытию с 20.08.2020 театрального сезона; предварительной продажи билетов через кассы и уполномоченных на реализацию билетов; возобновления репетиций с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечить контроль температуры тела работников на входе в организацию с обязательным отстранением от нахождения в организации лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечить на входе возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового - не менее 60 процентов;

обеспечить у касс продажи билетов соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра нанесением сигнальной разметки;

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа (при наличии технической возможности) и обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, разрешенных к использованию в присутствии людей;

обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок или их аналогов (с заменой каждые 2 часа);

обеспечить проведение обработки контактных поверхностей ежедневно не реже 1 раза в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. При проведении дезинфекции особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.), наружных дверей, дверных ручек, поручней.

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг) следующие изменения:

4.1. В подпункте 2.1:

слова "лагерями с дневным пребыванием детей," исключить;

после слов "лагерями труда и отдыха для подростков" дополнить словами "с круглосуточным пребыванием подростков".

4.2. Подпункт 2.2 исключить.

5. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е. Цивилев







