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15.07.2020 21:27
Рубрика: Спорт

Леонид Федун: Судите "Спартак", как "Зенит", - и мы будем чемпионами

Текст: Артем Локалов

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча с "Ахматом" (3:0) заявил, что его команду должны судить, как "Зенит".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела (арбитр отменил пенальти и гол "Спартака" после просмотра видеоповтора - прим. "РГ"). По-другому нельзя. А вообще предлагаю организовать хэштэг #СудитеСпартакКакЗенит и мы будем чемпионами, - заявил Федун.

Федун отказался отвечать на вопрос, есть ли судейский заговор против "Спартака", но отметил: "Если будет судить Вилков, можно не выходить на матч".

В ближайшее воскресенье "Спартак" сыграет в полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Петербурге. Победа в этом турнире - единственная возможность для "красно-белых" сыграть в Лиге Европы.

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