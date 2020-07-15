Музыка "ВКонтакте" резко подешевела после прихода Spotify в Россию

Соцсеть "ВКонтакте" предложила всем новым пользователям своей музыкальной платформы оформить подписку на три месяца за один рубль. Это произошло на фоне официального прихода Spotify в Россию.

Стандартная стоимость подписки на музыку "ВКонтакте" составляет 149 рублей. Она позволяет слушать треки без рекламных вставок, сохранять композиции в память устройства, воспроизводить песни в фоновом режиме (с заблокированным экраном и свернутым приложением).

Spotify предлагает стандартную подписку за 169 рублей, подписку на двух человек за 219 рублей и семейную (на шестерых человек) за 269 рублей в месяц. Apple Music установил аналогичные цены на стандартную и семейную подписки, подписка "на двоих" в сервисе отсутствует.

Подписка на "Яндекс.Музыку" обходится одному человеку в 169 рублей, семейная (четыре человека) - в 299 рублей.