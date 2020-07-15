17 июля на "Славянском базаре в Витебске" - День Союзного государства

Открытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" ждали с особыми чувствами. Что скрывать, звучали и тревожные нотки: не остановит ли творческий полет зловредный вирус? Нет, искусство победило!

Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске уже в 29-й раз. Из-за коронавируса программу пришлось сократить до 4 дней. Но на атмосфере это не сказалось... Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

16 июля в Витебске прозвучат позывные любимого праздника. И в Летнем амфитеатре снова засияют звезды. Филипп Киркоров, Елена Ваенга, ансамбли "Песняры" и "Сябры", Кейт Райан, Таисия Повалий, Николай Гнатюк, Адильхан Макин и многие другие… Во время церемонии открытия будут вручены премии Союзного государства в области литературы и искусства. Они традиционно присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между народами Беларуси и России. И это - лишь одна из многих добрых фестивальных традиций.

И снова - в Здравнево

День Союзного государства на "Славянском базаре", который пройдет 17 июля также стал традицией, крепнущей от фестиваля к фестивалю. После пресс-конференции Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетит Музей-усадьбу Ильи Репина "Здравнево". Это уютное местечко под Витебском, где великий русский художник отдыхал с семьей и писал картины, - общее достояние белорусов и россиян.

Усадьба находится под патронатом Постоянного Комитета Союзного государства. Почти каждое лето там бывает Григорий Рапота, всякий раз пополняя музейную экспозицию. Передача 14 копий работ Ильи Репина впервые состоялась в 2013-м. Через год музей получил еще 17 копий. Теперь в Здравнево можно увидеть автопортрет художника, портреты его отца, жены, дочери, а также знаменитых "Запорожцев" и "Белоруса". К 170-летию со дня рождения Репина Постком пополнил экспозицию копиями картин передвижников: Крамского, Серова, Поленова... Есть надежда, что при поддержке Союзного государства в Здравнево будет создана вторая очередь музейного комплекса. Проект двухэтажного здания с выставочными залами и помещениями для научных сотрудников уже готов… В нынешнем году планируется, что в Здравнево Госсекретарь побывает на выставке одной картины Репина "Христос с чашей", посетит пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси в стиле "маляванки", а также поучаствует в "круглом столе" на тему "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России".

Также в этот день Григорий Рапота вместе с представителями Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представителями общественных организаций возложит цветы к Вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. А вечером в Летнем амфитеатре на концерте "Союзное государство приглашает…", в котором оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина представит программу "Живая музыка кино", пройдет вручение специальных дипломов и призов Постоянного Комитета Союзного государства.

Культура плюс экономика

Очень плотная и деловая программа у поездки Госсекретаря Союзного государства на Витебщину. Григорий Рапота намерен побывать в городском поселке Болбасово под Оршей. В минувшем году там вступила в строй первая очередь крупнейшего в стране мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша". Строительство мощного производственного кластера, призванного обеспечить оптимальные условия для переработки и перемещения товаров от производителей к потребителям на рынках Европейского и Таможенного союзов, ведется по указу Президента Беларуси Александра Лукашенко. Современный автомобильный логистический терминал уже принимает и обрабатывает грузы. Работают службы пограничного, таможенного и ветеринарного контроля. Железнодорожные контейнерные перевозки также в сфере деятельности центра: экспортные белорусские товары из Орши в китайскую провинцию Цзянси поезда доставляют за 10 дней. Это в четыре раза быстрее, чем по морю! Предполагается, что, когда в 2023 году основное возведение центра завершится, там будет застроено около 200 гектаров земли, а количество работающих приблизится к 2000 человек. В Болбасове Григорий Рапота осмотрит создаваемую инфраструктуру аэропорта, а также встретится с руководителями и совладельцами "Бремино групп", создающими сеть терминалов для развития логистической системы Беларуси. Затем Госсекретарь отправится на Дубровенский льнозавод - лучшее предприятие Витебщины в своей отрасли. Недавно там открыли новое хранилище, которое позволит качественно заготавливать до 12 000 тонн льнотресты. А еще на заводе всерьез задумываются над углубленной переработкой льносемян, отходов льнопроизводства, а также над изготовлением изделий для медицинской и пищевой промышленности.

На церемонии открытия будут вручены союзные премии в области литературы и искусства

Как всегда, программа пребывания Государственного секретаря Союзного государства на фестивале насыщена встречами и переговорами. Запланированы встречи с председателем Витебского облисполкома Николем Шерстневым и директором "Славянского базара" Глебом Лапицким.

Дотянуться до неба

Едва ли не раньше всех в борьбу за награды "Славянского базара" включатся участники танцевального проекта Dream Dance Fest. 12 хореографических коллективов уже получили заветную аккредитацию. На сцену у концертного зала "Витебск" они поднимутся 17 июля в 18.00. Лучшие танцоры получат Гран-при.

А площади и скверы Витебска уже заполнили участники VI феста уличного искусства "На семи ветрах". В этом году зрители и артисты вынуждены находиться на позитивной дистанции друг от друга. Однако организаторы постарались создать для них максимально комфортные и безопасные условия, поэкспериментировав при этом с привычным форматом уличных спектаклей. Они заменены передвижными перформансами, декорациями для которых станут улицы областного центра.

Оказаться гостем новой виртуальной площадки #НЕБОВИТЕБСКА сможет любой желающий. Для этого необходимо сфотографировать витебское небо и выложить снимок в личный Instagram с актуальным хештегом. Важно, чтобы в кадр попали фрагменты архитектуры фестивальной столицы. Можно нарисовать картину, написать стихи, признаться в любви… Лучшие работы попадут на страницы издания, которое создаст легендарный клуб "Фотокрок".