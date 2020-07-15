Назван самый дешевый в эксплуатации бюджетный седан

Специалисты агентства "Автостат" выяснили стоимость содержания трёх популярных седанов в России в течение пяти лет или 100 000 километров пробега. В список четырёхдверок бюджетного сегмента вошли: Lada Vesta, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Эксперты рассчитывали суммарные затраты, в которые складывались следующие факторы: потеря стоимости транспортного средства, стоимость страховки, транспортный налог, расходы на топливо, резину и техническое обслуживание.

В выборку попали автомобили в схожих комплектациях и с близкими характеристиками. Lada Vesta с двигателем объёмом 1,6 литра (106 л. с.), Hyundai Solaris с мотором 1,4 литра (100 л. с.), Volkswagen Polo с 1,6-литровым силовым агрегатом (90 л. с.). Все машины оснащены исключительно механическими коробками передач.

Месячные расходы выглядят следующим образом: Lada Vesta потребует 12 310 рублей, один километр пробега составляет 7,38 рублей. Hyundai Solaris "съедает" 14 454 рублей (1 км 8,67 рублей), Volkswagen Polo - 14 565 рублей и 8,73 рублей за один километр.

Российская Lada Vesta оказалась самым экономичным в эксплуатации автомобилем - 738 600 рублей. Второе место занял Hyundai Solaris с показателем 867 200 рублей. Аутсайдером стал Volkswagen Polo - 873 900 рублей.