Новый Mitsubishi Outlander попался фотошпионам

С обнародованием новых шпионских снимков Mitsubishi Outlander мы стали чуть больше знать о среднеразмерном кроссовере нового поколения, который планируется представить до конца текущего года.

В новой порции фото - детализированные ракурсы "кормы" кроссовера. Можно с уверенностью утверждать, что новинка решена в стиле концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного в прошлом году в Женеве. В частности, серийный Outlander перенял у шоу-кара длинные и узкие фонари, частично заходящие на пятую дверь с развитым спойлером. Хорошо видны также горизонтальные отражатели на заднем бампере, компактный задний стеклоочиститель, крупные зеркала и акулий плавник антенны на крыше.

Очевидно также, что модель получит развитые выштамповки бортов, площадь остекления будут большой, подоконная линия высокой, колеса - крупными. Иными словами, габариты и идеология высокого SUV сохранены. На ранее опубликованных шпионских снимках Outlander "засветил" также фирменный "передок" в виде литеры "икс", широкие крылья и головную оптику в виде двух раздельных блоков.

Известно, что новый Mitsubishi Outlander разделил платформу Nissan X-Trail следующей генерации - такой автомобиль недавно дебютировал в США под названием Rogue.

"Тележка" CMF-C/D Renault-Nissan предполагает использование опционального полного привода при базовом переднем, ниссановского 2,5-литрового "атмосферника" и гибридного привода на основе бензинового мотора, электроагрегата и блока литий-ионных аккумуляторов, который можно будет подзарядить от электросети. Ожидается, что серийный Outlander дебютируют в октябре на Парижском автосалоне и сразу после этого поступит в продажу.