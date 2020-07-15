Обзор realme X3 SuperZoom - почти идеальный флагман

Давненько у нас не было флагманов на обзоре! А уж тем более от realme. Нужно срочно исправлять это дело. Тем более, тут и повод появился. realme выпустила свой второй флагманский смартфон X3 SuperZoom, в котором компания делает главный акцент на камере устройства. Получилось ли у realme поработать над ошибками X2 Pro и наконец-таки решить вопрос с камерами? Да и вообще, является ли X3 SuperZoom идеальным флагманом? На оба этих вопроса можно дать один единственный ответ: почти. А почему, узнаете из данного обзора.

Почти полный фарш технологий

У realme никогда не было проблем с железом. Ну вот никогда. Даже в бюджетные и среднебюджетные смартфоны компания ставит мощные и производительные решения, зачастую даже балуя своих покупателей (экран 90 Гц в realme 6 Pro, обзор которого можно прочитать здесь). И именно поэтому выбор процессора для X3 SuperZoom вызывает некоторые вопросы. Да, это всё ещё классный флагманский Qualcomm SnapDragon 855+, но почему нельзя было поставить SnapDragon 865? Разница в цене не была бы столь ощутимой, зато производительности устройству это прибавило бы.

Ещё одной придиркой к железу можно было бы назвать стандарт памяти UFS 3.0 вместо UFS 3.1. Но память такого стандарта стоит в действительно дорогих устройствах, коим realme X3 SuperZoom не является, поэтому это не считается.

realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

А вот с остальным железом полный порядок. В максимальной комплектации устройства доступно 12 Гб оперативной (скажи мне кто в юном возрасте, что когда-то у меня будет карманный телефон, где ОЗУ больше, чем у меня сейчас в компьютере, я бы обязательно набрал психиатрическую лечебницу) и 256 Гб встроенной памяти. Последнюю, кстати, расширить с помощью карточек microSD нельзя, возможно установить только 2 SIM-карты. Естественно, у смартфона есть модуль NFC и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. А вот разъёма 3,5 мм - нет, realme не стала добавлять его в свой флагман. Ну и бог с ним, если честно. Пора окончательно открыть дверь в беспроводной мир!

На тыльной стороне смартфона расположилась квадрокамера с разрешением 64 МП, 8 МП (ультраширик), 8 МП (телевик), 2 МП (макро) с апертурами F/1,8, F/2,3, F/3,4 и F/2,4. Про них мы ещё поговорим отдельно, а пока пробежимся по оставшимся характеристикам.

realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Нельзя не отметить экран, на котором явно не стали экономить. Это 6,6-дюймовая матрица с разрешением 2400x1080 точек (FullHD+), поддержкой HDR и специальной технологией уменьшения синего цвета, которая должна помочь глазам меньше уставать и уменьшить пагубное влияние экрана на зрение. Ну и, конечно же, с частотой обновления 120 Гц.

По умолчанию цвета откалиброваны отлично - это позволяет наслаждаться смартфоном сразу, а не подбирать походящие цветовые режимы.

Никуда не делась и технология Tactical Engine, которая впервые появилась в X2 Pro и работает примерно по такому же принципу, как и Taptic Engine в iPhone. Про нее сказать нечего, она работает всё так же превосходно, но при этом всё ещё не дотягивает до iPhone.

С аккумулятором также полный порядок. Объём батареи составляет 4200 мАч, чего с лихвой хватит на полный день работы при активном режиме использования, а в случае чего на помощь придёт фирменная быстрая зарядка мощностью 30 Вт, которая зарядит смартфон от 0 до 100 за 50 минут.

"Стоп, я точно помню, что в прошлом году у realme была супер быстрая зарядка, которая заряжала смартфон всего за 28 минут. Куда её дели?" - спросит внимательный читатель.

Из-за особенностей батареи в X2 Pro такая быстрая зарядка попросту убивала аккумулятор смартфона, что приводило к довольно печальным последствиям. Поэтому было принято решение доработать этот стандарт, а пока - положить обычную быструю зарядку в комплект, что тоже весьма неплохо.

Дизайн

К дизайну также придраться сложно. Несмотря на свои большие габариты, смартфон очень удобно держать одной рукой и даже пользоваться им удобно. Задняя крышка сделана из матового отполированного стекла с использованием абразивной обработки. Совершенно непонятно, почему до этого не додумались другие производители, но на ощупь материал воспринимается совершенно потрясающе. Ну и конечно же, благодаря матовому покрытию задняя крышка смартфона совершенно не боится отпечатков пальцев. Кстати, расцветок у смартфона две - синяя и белая.

Под экраном расположен не самый большой подбородок (спасибо, что без надписей), над ним - двойная фронтальная камера, которая выполнена в виде парных глазков и расположена слева от центра. Глазам не мешает и выглядит довольно симпатично.

realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Но самой крутой деталью стал сканер отпечатка пальца, расположенный прямо в кноке питания. Можно смело заявить, что это самый быстрый сканер среди всех смартфонов, где применено аналогичное решение. Это очень точный и хорошо работающий сканер, так держать, realme.

А вот за что хочется немного пожурить, так это за систему распознавания лица. Естественно, она всё так же ненадёжна, как и у всех остальных Android-смартфонов (за исключением Google Pixel 4), хотя давно уже было пора встроить все необходимые сенсоры и датчики под экран. Серьезно, сколько уже можно отставать от Apple?

Камеры

Именно на камеры realme делает ключевую ставку в этом смартфоне. Получилось ли у компании наконец-то победить себя и сделать классную основную камеру? Если коротко: да, практически да! А теперь чуть поподробнее.

Начать стоит с того, что киллер-фичей X3 SuperZoom стала возможность съёмки ночного неба вместе со звёздами (как у последних Google Pixel). Мы уже было вооружились штативом и хотели отправиться снимать, но, к сожалению, погода внесла свои коррективы и звёзды нам снять не удалось. Поэтому давайте поверим компании на слово: X3 SuperZoom так снимать умеет. Однако, несмотря на непогоду, мы не могли оставить вас без фотографий!

Фото на realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Про дневную съёмку мы не будем даже говорить - она наконец-то дошла до настоящего флагманского уровня, и в условиях хорошей освещённости снимает камера realme X3 SuperZoom ну просто потрясающе. Просто взгляните на капот, фару и радиаторную решётку автомобиля. Каждая капелька, каждый блик переданы изумительно. Ну и конечно же, нужно взглянуть на фару: никаких засветов и пересветов, только чёткая картинка.

А что там с ночной съёмкой? А вот тут всё не так однозначно. Вот фотография стадиона "Лужники" в условиях полной темноты - из освещения в наличии только подсветка самого стадиона и зданий в Москве:

Фото на realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Впечатляет? Очень впечатляет! При условии, что эта фотография была сделана практически в полной темноте, это действительно отличный результат. Минимальное количество шумов, отлично переданы туман и небо. Тут уж не до зданий, главное, что сам стадион получился чётко. Правда, есть одно маленько "но": оно было снято со штатива в специальном режиме длинной выдержки. Если же снять телефон со штатива, то результат моментально меняется не в пользу X3 SuperZoom. Картинка станет мыльной и уже не такой красивой.

Фото на realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Вот ещё одно фото, где уже было немного света, но при этом не было штатива. Результат вышел неплохим за счёт того, что картинка просто превосходна по резкости и чёткости, но при этом слишком сильно ушла в желтизну и синеву. Это же не киберпанк...

Фото на realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Зато как только на улице перестаёт быть темно, камера X3 SuperZoom показывает просто отличные снимки даже в условиях недостаточного света. Просто взгляните, какой нуар и дымка получились на фотографии выше.

Фото с зумом X50 на realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Что удивительно, с зумом у смартфона всё тоже весьма и весьма, вот вам пример 50Х зума, снятого в такой же темноте с такой же точки без использования штатива. Да, это не Galaxy S20 Ultra, но и стоит realme X3 SuperZoom не 120 тысяч рублей.

Фото на фронтальную камеру realme X3 SuperZoom. Фото: Фёдор Казаков/РГ

А вот что похвалить нельзя, так это фронтальную камеру устройства. Такое ощущение, что в ней используется такой же модуль, что стоит в realme 6 Pro. Остается лишь надеяться, что в будущем ее допилят и сделают лучше - раз уж взялись улучшать камеры.

А в итоге что? А в итоге мы получаем отличный флагман! Да-да, realme опять сделала отличные трубки по действительно классной цене. Версия с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ будет доступна за 35990 рублей на старте, а версия с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ будет доступна за 40990 рублей.

За такие деньги даже Xiaomi не в состоянии предложить аппарат флагманского уровня, чего уж там говорить о других производителях. Стоит ли брать realme X3 SuperZoom? Конечно, стоит! Видно, что компании не всё равно, и она работает над своими ошибками.