Обзор realme X3 SuperZoom - почти идеальный флагман

Давненько у нас не было флагманов на обзоре! А уж тем более от realme. Нужно срочно исправлять это дело. Тем более, тут и повод появился. realme выпустила свой второй флагманский смартфон X3 SuperZoom, в котором компания делает главный акцент на камере устройства. Получилось ли у realme поработать над ошибками X2 Pro и наконец-таки решить вопрос с камерами? Да и вообще, является ли X3 SuperZoom идеальным флагманом? На оба этих вопроса можно дать один единственный ответ: почти. А почему, узнаете из данного обзора.
Почти полный фарш технологий
У realme никогда не было проблем с железом. Ну вот никогда. Даже в бюджетные и среднебюджетные смартфоны компания ставит мощные и производительные решения, зачастую даже балуя своих покупателей (экран 90 Гц в realme 6 Pro, обзор которого можно прочитать здесь). И именно поэтому выбор процессора для X3 SuperZoom вызывает некоторые вопросы. Да, это всё ещё классный флагманский Qualcomm SnapDragon 855+, но почему нельзя было поставить SnapDragon 865? Разница в цене не была бы столь ощутимой, зато производительности устройству это прибавило бы.
Ещё одной придиркой к железу можно было бы назвать стандарт памяти UFS 3.0 вместо UFS 3.1. Но память такого стандарта стоит в действительно дорогих устройствах, коим realme X3 SuperZoom не является, поэтому это не считается.
А вот с остальным железом полный порядок. В максимальной комплектации устройства доступно 12 Гб оперативной (скажи мне кто в юном возрасте, что когда-то у меня будет карманный телефон, где ОЗУ больше, чем у меня сейчас в компьютере, я бы обязательно набрал психиатрическую лечебницу) и 256 Гб встроенной памяти. Последнюю, кстати, расширить с помощью карточек microSD нельзя, возможно установить только 2 SIM-карты. Естественно, у смартфона есть модуль NFC и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. А вот разъёма 3,5 мм - нет, realme не стала добавлять его в свой флагман. Ну и бог с ним, если честно. Пора окончательно открыть дверь в беспроводной мир!
На тыльной стороне смартфона расположилась квадрокамера с разрешением 64 МП, 8 МП (ультраширик), 8 МП (телевик), 2 МП (макро) с апертурами F/1,8, F/2,3, F/3,4 и F/2,4. Про них мы ещё поговорим отдельно, а пока пробежимся по оставшимся характеристикам.
Нельзя не отметить экран, на котором явно не стали экономить. Это 6,6-дюймовая матрица с разрешением 2400x1080 точек (FullHD+), поддержкой HDR и специальной технологией уменьшения синего цвета, которая должна помочь глазам меньше уставать и уменьшить пагубное влияние экрана на зрение. Ну и, конечно же, с частотой обновления 120 Гц.
По умолчанию цвета откалиброваны отлично - это позволяет наслаждаться смартфоном сразу, а не подбирать походящие цветовые режимы.
Никуда не делась и технология Tactical Engine, которая впервые появилась в X2 Pro и работает примерно по такому же принципу, как и Taptic Engine в iPhone. Про нее сказать нечего, она работает всё так же превосходно, но при этом всё ещё не дотягивает до iPhone.
С аккумулятором также полный порядок. Объём батареи составляет 4200 мАч, чего с лихвой хватит на полный день работы при активном режиме использования, а в случае чего на помощь придёт фирменная быстрая зарядка мощностью 30 Вт, которая зарядит смартфон от 0 до 100 за 50 минут.
"Стоп, я точно помню, что в прошлом году у realme была супер быстрая зарядка, которая заряжала смартфон всего за 28 минут. Куда её дели?" - спросит внимательный читатель.
Из-за особенностей батареи в X2 Pro такая быстрая зарядка попросту убивала аккумулятор смартфона, что приводило к довольно печальным последствиям. Поэтому было принято решение доработать этот стандарт, а пока - положить обычную быструю зарядку в комплект, что тоже весьма неплохо.
Дизайн
К дизайну также придраться сложно. Несмотря на свои большие габариты, смартфон очень удобно держать одной рукой и даже пользоваться им удобно. Задняя крышка сделана из матового отполированного стекла с использованием абразивной обработки. Совершенно непонятно, почему до этого не додумались другие производители, но на ощупь материал воспринимается совершенно потрясающе. Ну и конечно же, благодаря матовому покрытию задняя крышка смартфона совершенно не боится отпечатков пальцев. Кстати, расцветок у смартфона две - синяя и белая.
Под экраном расположен не самый большой подбородок (спасибо, что без надписей), над ним - двойная фронтальная камера, которая выполнена в виде парных глазков и расположена слева от центра. Глазам не мешает и выглядит довольно симпатично.
Но самой крутой деталью стал сканер отпечатка пальца, расположенный прямо в кноке питания. Можно смело заявить, что это самый быстрый сканер среди всех смартфонов, где применено аналогичное решение. Это очень точный и хорошо работающий сканер, так держать, realme.
А вот за что хочется немного пожурить, так это за систему распознавания лица. Естественно, она всё так же ненадёжна, как и у всех остальных Android-смартфонов (за исключением Google Pixel 4), хотя давно уже было пора встроить все необходимые сенсоры и датчики под экран. Серьезно, сколько уже можно отставать от Apple?
Камеры
Именно на камеры realme делает ключевую ставку в этом смартфоне. Получилось ли у компании наконец-то победить себя и сделать классную основную камеру? Если коротко: да, практически да! А теперь чуть поподробнее.
Начать стоит с того, что киллер-фичей X3 SuperZoom стала возможность съёмки ночного неба вместе со звёздами (как у последних Google Pixel). Мы уже было вооружились штативом и хотели отправиться снимать, но, к сожалению, погода внесла свои коррективы и звёзды нам снять не удалось. Поэтому давайте поверим компании на слово: X3 SuperZoom так снимать умеет. Однако, несмотря на непогоду, мы не могли оставить вас без фотографий!
Про дневную съёмку мы не будем даже говорить - она наконец-то дошла до настоящего флагманского уровня, и в условиях хорошей освещённости снимает камера realme X3 SuperZoom ну просто потрясающе. Просто взгляните на капот, фару и радиаторную решётку автомобиля. Каждая капелька, каждый блик переданы изумительно. Ну и конечно же, нужно взглянуть на фару: никаких засветов и пересветов, только чёткая картинка.
А что там с ночной съёмкой? А вот тут всё не так однозначно. Вот фотография стадиона "Лужники" в условиях полной темноты - из освещения в наличии только подсветка самого стадиона и зданий в Москве:
Впечатляет? Очень впечатляет! При условии, что эта фотография была сделана практически в полной темноте, это действительно отличный результат. Минимальное количество шумов, отлично переданы туман и небо. Тут уж не до зданий, главное, что сам стадион получился чётко. Правда, есть одно маленько "но": оно было снято со штатива в специальном режиме длинной выдержки. Если же снять телефон со штатива, то результат моментально меняется не в пользу X3 SuperZoom. Картинка станет мыльной и уже не такой красивой.
Вот ещё одно фото, где уже было немного света, но при этом не было штатива. Результат вышел неплохим за счёт того, что картинка просто превосходна по резкости и чёткости, но при этом слишком сильно ушла в желтизну и синеву. Это же не киберпанк...
Зато как только на улице перестаёт быть темно, камера X3 SuperZoom показывает просто отличные снимки даже в условиях недостаточного света. Просто взгляните, какой нуар и дымка получились на фотографии выше.
Что удивительно, с зумом у смартфона всё тоже весьма и весьма, вот вам пример 50Х зума, снятого в такой же темноте с такой же точки без использования штатива. Да, это не Galaxy S20 Ultra, но и стоит realme X3 SuperZoom не 120 тысяч рублей.
А вот что похвалить нельзя, так это фронтальную камеру устройства. Такое ощущение, что в ней используется такой же модуль, что стоит в realme 6 Pro. Остается лишь надеяться, что в будущем ее допилят и сделают лучше - раз уж взялись улучшать камеры.
А в итоге что? А в итоге мы получаем отличный флагман! Да-да, realme опять сделала отличные трубки по действительно классной цене. Версия с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ будет доступна за 35990 рублей на старте, а версия с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ будет доступна за 40990 рублей.
За такие деньги даже Xiaomi не в состоянии предложить аппарат флагманского уровня, чего уж там говорить о других производителях. Стоит ли брать realme X3 SuperZoom? Конечно, стоит! Видно, что компании не всё равно, и она работает над своими ошибками.