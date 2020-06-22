Настоящий монстр за 20 тысяч рублей - обзор realme 6 Pro

Долгое время на рынке среднебюджетных устройств царила настоящая монополия. Каждый покупатель знал, что за качественными смартфонами до 25 тысяч рублей нужно идти к Xiaomi.

Оно и понятно. Китайская корпорация приучила пользователей к прекрасному соотношению цены и качества, чем заслужила всенародную любовь. Но стоит признать, что когда у компании нет конкурентов, она начинает стагнировать. Так случилось и с Xiaomi, которая за последние годы изрядно запутала модельный ряд и подняла ценник не только на флагманы, но и на среднебюджетные устройства.

Но совсем недавно в гонку ворвался холдинг bbk с крутым молодёжным брендом realme, который довольно серьёзно встряхнул рынок заставил конкурентов снова заслуживать лояльность пользователей.

После потрясающего бюджетного realme 6i, обзор которого вышел совсем недавно, мы с нетерпением ждали, когда нам в руки попадёт realme 6 Pro - старший представитель новой линейки. И дождались! На презентации китайская компания обещала "перевернуть игру" в среднебюджетном сегменте и доказать, что даже смартфоны за 20 тысяч рублей могут выглядеть и работать, как флагманское устройство. Правда ли это? Практически да! Но обо всём поподробнее чуть ниже.

Знаю, знаю. Это будет блок про дизайн, у смартфона вырез под камеру и типичный отполированный китайский задник, да?

А вот и нет! Вернее, содержание данной части обзора было угадать не сложно, а вот с дизайном всё гораздо интереснее. Дизайн смартфона производит хорошее впечатление с самого начала. Компания realme решила не дити по стопам Xiaomi и Huawei, полируя поверхность стекла до состояния "дешёвого китайского цвета", а поэкспериментировала и разместила градиентную молнию под переливающееся стекло.

И для среднебюджетного устройства, выглядит это просто фантастически. Красивые переливы на солнце, необычно выглядящий узор молнии, который распадается на обычные переливы при попадании света под определённым углом, удачно вписанные камеры и сочетание чёрного и основного цвета (на выбор доступно два - синий и красный, а дополнительный цвет всегда чёрный). Всё это производит действительно очень достойное впечатление и оставляет ощущение того, что в руках лежит не среднебюджетное устройство, а самый настоящий флагман.

realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Видно, что над 6-й серией в компании постарались на славу. Видимо, поэтому на наушники Air Buds, обзор которых мы также делали буквально месяц назад, ресурсов и времени не осталось.

Спереди смартфон тоже выглядит довольно интересно за счёт двойного модуля фронтальной камеры и экрана, который покрывает практически всю поверхность лицевой панели. Наверняка многие из читателей уже задают вопрос: а зачем в смартфоне двойная фронтальная камера? Отвечаем: а мы и сами не знаем! Но об этом чуть позже.

В общем, дизайн realme 6 Pro получился действительно зачётным - такой смартфон будет не стыдно подарить, он гарантированно будет приковывать внимание окружающих, да и собственный глаз радовать, чего уж там.

Так-так-так, а что внутри?

Внутри всё тоже огонь! В прямом смысле этого слова. И начать нужно с самой главной киллер-фичи данного устройства - экран с частотой обновления 90 Гц! Да-да, это не опечатка и не ошибка, смартфон обладает потрясающим 90 Гц экраном, который в тандеме с быстрой и безумно плавной realme UI творит чудеса, извините за избитый термин. Смартфон работает не просто шустро, а идеально! Плавные анимации, параллакс, никаких глюков, фризов и тормозов. Смартфоном безумно приятно пользоваться, а отличное олеофобное покрытие добавляет ещё несколько очков к тактильности и приятности смартфона. Прибавим к этому разрешение экрана 2400x1080 точек на дюйм и получаем почти идеальный девайс.

Сердцем смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 720G с видеоускорителем Adreno 618 - их с лихвой хватит для повседневных задач и большинства игр на высоких настройках графики. Помимо всего прочего, смартфон поставляется с 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Последнюю ещё можно и расширить за счёт поддержки карт памяти до 256 Гб. И да, слот здесь не гибридный, можно вставить и 2 SIM-карты, и карту памяти. Огонь!

realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Далее по списку - NFC. Он тут есть и работает прекрасно. Как недавно выяснилось, не все смартфоны за +/- 20-25 тысяч рублей умеют в NFC, так что даже такой базовый пункт достоин упоминания. Ну и конечно по мелочи - последняя версия Bluetooth, квадрокамера с разрешением 64 МП, 12 МП, 8 МП, 2 МП и апертурами F/1.80, F/2.50, F/2.30, F/2.40. Ну и конечно же, никуда не делся разъём 3,5 мм, а звук прокачали, добавив поддержку нескольких важных кодеков.

Объём аккумулятора realme 6 Pro не является рекордным, но тем не менее составляет 4300 мАч, что вкупе с оптимизацией realme UI даёт честный день работы при активном использовании. Ну и, конечно же, нельзя забывать про супербыструю зарядку Vooc, которая зарядит смартфон за считанные минуты, так что переживать об автономности здесь нет необходимости.

Довольно круто, согласитесь? Внутренняя начинка смартфона действительно приятно удивляет и не оставляет вопросов по поводу производительности.

Так, а зачем четыре камеры сзади, да ещё и две спереди? Нежели он и фоткает хорошо?

И тут мы подбираемся к самой интересной части этого обзора. Если коротко ответить на поставленный в заголовке вопрос - и да, и нет. Сейчас расскажем подробнее.

Со времён обзор флагманского realme X2 Pro, в логике инженеров realme не поменялось ровным счётом ничего. Это потрясающая камера с безумно сырым - надо же! - софтом. Не совсем понятно, о чём идёт речь? Давайте смотреть на реальных примерах.

Фото на realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Только посмотрите, какую красоту может создать камера realme 6 Pro. Хорошие цвета при довольно сложной сцене в условиях недостаточной освещённости.

Фото на realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

С портретами и макро смартфон справляется на 5+ (не обращайте внимания на шарп картинки, это фото было сделано в 8 вечера). Отличный результат.

Фото на realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Фотография без ночного режима - отличная контрастность и цветопередача, такую фотографию не стыдно повесить в instagram.

Но будем честны - так смартфон фоткает нечасто. К сожалению, софт лажает регулярно и даже в идеальных условиях может испортить снимок. Ночной режим в смартфоне присутствует, но лучше его даже не включать.

К фронтальной камере возникает ещё больше вопросов. realme обещала, что благодаря второму модулю фронталка будет фотографировать превосходно даже при условии недостаточного освещения. Но это тоже не так. Если днём на фронталку получаются действительно классные фотки, то как только пропадает свет, люди начинают превращаться в зомби.

Фото на realme 6 Pro. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Давайте подводить итоги: да, камера у смартфона мягко скажем странная. И дело не в оптике, дело в софте. Но, зная realme, можно быть уверенным, что компания доведёт её до ума. Ну а пока - только Google Camera.

В остальном же это настоящий монстр за свои деньги. Потрясающая производительность, космический необычный дизайн, изумительный экран и всё это за 22 тысячи рублей. За такие деньги смартфону можно простить и камеру, и любой другой незначительный косяк. И это не спорный среднебюджетник, это действительно полноценное суб-флагманское устройство, которое будет приносить радость владельцу. Так держать, realme!