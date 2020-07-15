Открыт прием заявок на фестиваль семейных театров Союзного государства

Организаторы шестого Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" открыли прием заявок. Фестиваль пройдет в октябре, при необходимости - в режиме онлайн. В форуме принимают участие не только семьи и школы, но и интернаты, и детские дома. Среди старожилов - театральные семьи из Беларуси.

Условия участия в этом театральном форуме довольно лояльные: главное, чтобы спектакль был поставлен внутри семьи и чтобы на сцене присутствовало как минимум два поколения родственников. Это - родители, дети, дяди, тети, бабушки, дедушки, племянники... Участники такого театра вместе создают пьесу, ее постановку, декорации, костюмы, реквизит и музыкальное сопровождение. И, конечно, вместе играют на сцене. В фестивале могут принимать участие все желающие семьи, готовые попробовать свои силы в создании семейного спектакля. В основе успеха любого театрального коллектива - уважительное человеческое общение, самообразование и самосовершенствование, дружеская поддержка, терпеливость в работе и взаимовыручка. Те же качества свойственны и крепкой, сплоченной семье.

Театры появились в России более 300 лет назад. Самый известный - это семейный любительский театр в семье Алексеевых, в котором начинал творить юный Константин Станиславский.

- Я не знаю, где мы будем 13 октября, - пояснил ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России, партнер фестиваля в рамках общеобразовательной программы Евгений Князев. - Разрешат ли детям приехать в Москву и показать спектакли? Мы получаем онлайн-формат, который не замена живому общению. Во время пандемии бедные родители должны были бросать работу и сидеть с детьми на удаленке. Те, кто умеет увлечь, понимают, как можно устроить обучение взаперти. Готовы провести занятия для всех участников в режиме онлайн. Мы уже это апробировали. Какие-то занятия по актерскому мастерству, сценической речи, движению. Будет ли в этом польза? Пользу получают те, кто хочет взять. Будущее страны в подрастающем поколении.

В регионах работают "Школы семейного театра", где преподают педагоги по драматургии, режиссуре, сценической речи, сценическому движению, танцу. Победители региональных фестивалей становятся участниками Всероссийского фестиваля и качестве обучающей программы проходят курс мастер-классов в театральном институте им. Бориса Щукина.

- Фестиваль этого года - особенный фестиваль. Неприятность эту мы не просто переживем, но и сделаем менее неприятной, - заявила исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса Санатовская. - Организаторы обладают всеми техническими возможностями и навыками, чтобы провести в режиме онлайн не только сам фестиваль, но и ежегодные театральные мастер-классы.

- Элементы актерской профессии важны в любом деле, - продолжил Евгений Князев. - Мы работаем с учителями. Учитель - своего рода артист. С древней Греции театр трактовался как врачеватель души. Чем силен человек? Тем, что он живет по нравственным законам. Мы, артисты, привыкли к зрителю. Но общение во всем мире - онлайн. Люди не могут смотреть друг другу в глаза. Если прислать заснятые спектакли, то для этого нужно освоить профессию оператора и монтажера. Полсеместра нашего института прошли онлайн. Не могу сказать, что все здорово. Мы читали лекции онлайн, вот заниматься общением, воздействием на зрителя трудно. Я человек из того времени, когда было много самодеятельных театров. В условиях пандемии вся семья может заняться творчеством.

- В этом году границы конкурса расширены. Мы принимаем семьи из Беларуси. Мы формируем библиотеку фестиваля. Как минимум за два года на сайте собраны выступления участников, фотографии. Также выложены некоторые специфичные мастер-классы, которые направлены на работу именно с семьей, - рассказал художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко. - Благодаря президентскому гранту в Москву смогут приехать участники с малонаселенного Дальнего Востока. Тема фестиваля этого года, который поместился в четырех стенах, актуальна после прошедшей самоизоляции - "Семья, как источник вдохновения". И мы создадим единое пространство, которое назовем театром семьи.

В работе жюри фестиваля в разные годы принимали участие народный артист России Евгений Князев, народный артист России Дмитрий Певцов, который будет выступать на Дне Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске-2020", народный артист России Станислав Железкин, народный артист СССР, композитор Евгений Дога, актриса Ольга Будина, народный художник России Сергей Андрияка, на базе академии которого мастер-классы проводит Союзное государство.