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15.07.2020 10:37
Рубрика: Легковые авто

Первый пошел: начался выпуск нового Kia K5 в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia объявила о старте серийного производства модели К5 в России. Седан призван заменить Kia Optima.

Kia K5 получил оригинальный дизайн экстерьера и полностью новый интерьер. Высота автомобиля уменьшилась на 20 мм, габаритная длина увеличилась на 50 мм и теперь составляет 4 905 мм, при этом ширина осталась прежней.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Для седана предусмотрено два бензиновых двигателя: 2.0 MPI мощностью 150 л.с. (192 Нм), работающий в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,5-литровый мотор мощностью 194 л.с. (246 Нм), агрегатируемый с восьмиступенчатым "автоматом".

В продаже на российском рынке Kia K5 появится уже осенью текущего года. Цены и комплектации станут известны ближе к дате начала продаж.

Седан нового поколения выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде методом крупноузловой сборки.

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#Kia