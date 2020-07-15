Первый пошел: начался выпуск нового Kia K5 в России

Kia объявила о старте серийного производства модели К5 в России. Седан призван заменить Kia Optima.

Kia K5 получил оригинальный дизайн экстерьера и полностью новый интерьер. Высота автомобиля уменьшилась на 20 мм, габаритная длина увеличилась на 50 мм и теперь составляет 4 905 мм, при этом ширина осталась прежней.

Для седана предусмотрено два бензиновых двигателя: 2.0 MPI мощностью 150 л.с. (192 Нм), работающий в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,5-литровый мотор мощностью 194 л.с. (246 Нм), агрегатируемый с восьмиступенчатым "автоматом".

В продаже на российском рынке Kia K5 появится уже осенью текущего года. Цены и комплектации станут известны ближе к дате начала продаж.

Седан нового поколения выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде методом крупноузловой сборки.