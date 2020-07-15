Почему важно своевременно ставить обновления на гаджеты

Ни для кого не секрет, что люди привыкают к определенным вещам или действиям. Но аналогичная политика в отношении гаджетов может привести к потере важных персональных данных или даже денежных средств, считают эксперты Роскачества.

Обновление программ - это не только смена интерфейса, но и устранение проблем с безопасностью. Вместе с апдейтами закрываются "дыры", через которые на устройства могут проникать вирусы. Кроме того, в обновлениях устраняются проблемы совместимости программ друг с другом, новыми версиями ОС, оптимизируется производительность.

Эксперты призывают обновлять мобильные приложения, особенно если вы пользуетесь мобильным банкингом. Кроме того, не включайте режим суперпользователя - так устройство станет менее защищенным. Также специалисты рекомендуют обновлять популярные программы - по мнению Роскачества именно через них проникают вирусы.