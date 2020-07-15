Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера

Жители многих стран сообщили о некорректной работе приложения WhatsApp. Данный мессенджер позволяет оперативно обмениваться сообщениями, отправлять фотографии и видеоролики.

Большая часть пользователей (74 процента) испытывает проблемы с соединением, 20 процентов не могут отправить сообщения, еще 3 процента не могут войти в свою учетную запись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Сбой произошел примерно в 23:00 по московскому времени. Трудности в основном возникли у жителей столицы России и Санкт-Петербурга. В других странах ситуация не лучше. На некорректную работу мессенджера также пожаловались пользователи в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии и Колумбии, Мексике.