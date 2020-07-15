Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.07.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Поршни двигателей Porsche 911 GT2 RS, приближенной к гонкам ограниченной спецверсии 911-го, начали изготавливать методом трехмерной печати из металлического порошка.

Процесс выборочного лазерного послойного плавления полностью автоматизирован и позволяет изготавливать детали такой сложной конфигурации, которая попросту немыслима для термической выплавки и любой другой технологии производства изделий из металла.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Владелец старого Porsche Cayenne посчитал расходы за год и ужаснулся

Изготовленные этим методом поршни на 10% легче по массе, чем получаемые термической выплавкой. К тому же их конструкция модифицирована - в головку поршня добавлены дополнительные каналы охлаждения, что позволило снизить нагрузку на деталь и повысить производительность двигателя на 30 л.с. до 720 л.с. в пике.

Передовую и стремительно развивающуюся технологию выборочного лазерного плавления из металлический порошков в компании Porsche применяют уже на протяжении нескольких лет. В частности, ею изготавливают около 20 деталей для давно снятых с производства и ставших классическими Porsche, например, вилку выключения сцепления для крайне редкого и безумно дорогого Porsche 959.

#Porsche