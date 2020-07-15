Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере

Поршни двигателей Porsche 911 GT2 RS, приближенной к гонкам ограниченной спецверсии 911-го, начали изготавливать методом трехмерной печати из металлического порошка.

Процесс выборочного лазерного послойного плавления полностью автоматизирован и позволяет изготавливать детали такой сложной конфигурации, которая попросту немыслима для термической выплавки и любой другой технологии производства изделий из металла.

Изготовленные этим методом поршни на 10% легче по массе, чем получаемые термической выплавкой. К тому же их конструкция модифицирована - в головку поршня добавлены дополнительные каналы охлаждения, что позволило снизить нагрузку на деталь и повысить производительность двигателя на 30 л.с. до 720 л.с. в пике.

Передовую и стремительно развивающуюся технологию выборочного лазерного плавления из металлический порошков в компании Porsche применяют уже на протяжении нескольких лет. В частности, ею изготавливают около 20 деталей для давно снятых с производства и ставших классическими Porsche, например, вилку выключения сцепления для крайне редкого и безумно дорогого Porsche 959.