Главы правительств Беларуси и России договорились о возобновлении сообщения

Правительства России и Беларуси нацелены на раскрытие потенциала Cоюзного договора. С поиска взаимовыгодных компромиссов начали свое очное знакомство премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко.

Символично, что первый свой официальный визит белорусский премьер совершил именно в Москву. Александр Астафьев/ ТАСС

Кабинет министров Беларуси Роман Головченко возглавил 4 июня, а во вторник, 14 июля, с первым визитом в новом статусе прилетел в Москву. Михаил Мишустин в этом увидел подтверждение особого, братского характера отношений между странами и обоюдной заинтересованности в развитии сотрудничества. Российский кабинет министров, заметил его председатель, принимал важнейшие решения, чтобы создавать условия для дальнейшего расширения взаимоотношений между странами.

"Рассчитываю, что и правительство Беларуси под вашим руководством будет выстраивать работу в самом конструктивном русле", - подчеркнул Мишустин.

В этом году двустороннее сотрудничество проходит испытание коронавирусной инфекцией

Головченко подтвердил: его кабинет сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам. "Рассчитываем, что союзнический характер наших отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам", - сказал он.

Такой чувствительной темой в последние полтора года для Москвы и Минска было строительство Союзного государства. Правительственные делегации проводили регулярные встречи, стараясь согласовать многочисленные "дорожные карты" интеграции, и это у них получилось по большинству сфер.

- Это наше серьезное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Беларуси широкие экономические и гуманитарные права. Раскрытие созидательного потенциала союзного договора позволит создать качественно новые условия для экономического взаимодействия и развития крупных совместных проектов, - уверен Михаил Мишустин.

В этом году двустороннее сотрудничество проходит испытание коронавирусной инфекцией. Показатели товарооборота за первые пять месяцев несколько снизились к аналогичному периоду прошлого года. Причем основной вклад в это делает российский экспорт, сократившийся более чем на 30 процентов, тогда как белорусские поставки - только на 7 процентов. "Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем", - сказал Мишустин. К концу года правительства намерены совместными усилиями исправить ситуацию.

Премьер Головченко причину сокращения торговли на 22 процента видит в ситуации на рынке нефти и газа: "Не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы. Это внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились".

В то же время из Минска по-прежнему указывают на нераскрытый потенциал интеграции. "Нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки, - подчеркнул глава белорусского кабмина. - Мы с этим боремся и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. Тем не менее такие факты продолжают оставаться".

Сферами сотрудничества, где у сторон есть хорошие перспективы, были названы наука, технологии, цифровая экономика. Михаил Мишустин лично провел коллеге экскурсию по Федеральной налоговой службе и рассказал о цифровых наработках, используемых налоговиками.

Из Москвы белорусский премьер вернулся, выполнив, как он выразился, задачу максимум. Итогом переговоров стало подписание двух протоколов к межправительственному соглашению о сооружении Белорусской АЭС и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей в Беларусь. Все соглашения, по словам Головченко, отвечают интересам Минска. "Только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов. Это российское решение, которое очень выгодно нашей стране", - объяснил он.

Теперь в Беларуси ждут, когда Россия объявит о возобновлении полноценного транспортного сообщения между странами. Из-за пандемии коронавируса граница для большинства граждан закрыта с весны. Правда, точная дата пока не называется.