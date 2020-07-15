При столкновении поездов под Прагой россияне не пострадали

Как заявило посольство РФ в Чехии, россияне не пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов, которое произошло вечером 14 июля недалеко от Праги в районе станции Чески-Брод.

Пассажирский поезд врезался в стоящий товарный состав, в результате один человек погиб, минимум 35 получили ранения и травмы. Всего в пассажирском поезде было порядка ста пассажиров. В настоящее время ведется расследование. Движение по железной дороге в этом районе будет перекрыто примерно до полудня 15 июля.

Ранее в этом месяце пассажирский поезд также врезался в грузовой состав на границе Чехии и Германии, тогда погибли два человека.