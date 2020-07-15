Пуск БелАЭС стимулирует развитие электротранспорта

Ускоренное производство и эксплуатацию электротранспорта в стране связывает министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич с пуском первенца ядерной энергетики в Островце, которая возводится при участии специалистов Союзного государства.

Отраслевой руководитель принял участие 15 июля в праздновании Дня электротранспорта в индустриальном парке "Великий камень". По его мнению, ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС - надежного и чистого источника энергии - "создаст стимул к развитию не только электротранспорта, но и науки, медицины, внедрения в экономику новых технологий". А это значит, что появятся новые рабочие места, начнут формироваться и более комфортные условия для жизни граждан страны.

Прогнозируя внедрение экологически чистого транспорта, министр уточнил, что "уже сейчас очевидна положительная динамика в электропотреблении на цели его подзарядки". Если в прошлом году этот показатель в РБ составил 3,8 млн кВт.ч, то только за первый квартал текущего года он достиг 2 млн кВт.ч. А к концу года, полагает Каранкевич, "рост потребления увеличится более чем в три раза к уровню прошлого года".

По оценкам международных агентств, сообщил министр, к 2040 году треть всего мирового автопарка станет электрическим. Ведь его использование "снижает количество вредных выбросов в атмосферу, повышает безопасность на дорогах, поэтому развитие данного сегмента - важный приоритет для Беларуси", - добавил руководитель отрасли.

Он поблагодарил администрацию индустриального парка и китайских партнеров за поддержку в организации профессионального праздника. "На площадке Китайско-белорусского индустриального парка такое мероприятие проводится впервые. Надеюсь, это станет хорошей традицией в будущем", - подчеркнул министр.

В этом с ним согласен и генеральный директор "Компании по развитию индустриального парка" Янь Ган, который подчеркнул, что развитие автотранспорта на новых источниках энергии имеет большое будущее для Синеокой.

Китайский представитель заверил, что "Великий камень" как важная платформа торгово-экономического сотрудничества готов вкладывать еще больше усилий и ресурсов в развитие этой сферы. "Мы будем привлекать еще больше предприятий из Китая, Европы и Америки для создания производственных цепочек первичных и вторичных секторов по производству автомобилей на новых источниках энергии, чтобы создать благоприятные условия для запусков производства продукции отечественных брендов Беларуси", - подытожил он.