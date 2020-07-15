Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля. Напомним, что лидеры двух стран провели телефонный разговор в понедельник. Сообщалось, что они обсудили тогда ситуацию в Сирии, Ливии и решение о статусе Святой Софии. Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения