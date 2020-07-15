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15.07.2020 16:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Работа над ошибками: КамАЗ устранил недочеты на самом роскошном тягаче

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Камский автозавод благодаря подконтрольной эксплуатации выявил и устранил недостатки на перспективном премиальном грузовике КамАЗ-54901.

С июня 2019 года более двух десятков тягачей КамАЗ-54901 было передано крупным перевозчикам для испытаний в реальных условиях. Телематическая система, установленная на машинах, отзывы самих водителей помогли найти недостатки и устранить их.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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КамАЗ уже доработал панель приборов и её зазоры, внедрил дополнительную регулировку дефлектора автономного отопителя, разработал версию с одним топливным баком. Камазовские специалисты также нашли потенциал для дальнейших улучшений своей новой модели поколения К5.

Спустя год тестовые КамАЗы-54901 в общей сложности преодолели 2,9 млн километров. Межсервисный интервал в 150 000 километров уже подтверждён на ряде подконтрольных автомобилей с полуторакратным запасом.

Примечательно, что заявленный ресурс каждого тягача составляет более миллиона километров, "живучесть" 12-литрового турбодизеля Р6 - 1,5 млн километров. На заводе планируются продлить подконтрольную эксплуатацию -54901.

Как рассказали в пресс-службе российской марки, КамАЗ-54901 полностью готов к свободным продажам. На сегодняшний день выпущено около 200 автомобилей.

#КамАЗ